Sobrina de Héctor Holten, actor de 'El Chapo', le acusa de abuso y tocamiento indebido a menor

Héctor Holten, reconocido actor por un gran número de películas y series como 'El Chapo', fue denunciado por su propia sobrina de haber tocado indebidamente a su hija, de apenas 8 años en ese entonces.

Había sido en 2017 que la menor contó lo sucedido a su madre, sobrina del famoso actor, Alejandra del Valle Holten.

La niña tenía la edad de 8 años cuando el presunto abuso sucedió, pero no lo había contado a nadie hasta que cumplió 11 años.

Ante ello, Alejandra decidió no quedarse conforme, y acudió a la Fiscalía de la Mujer del Estado de México para levantar una denuncia formal ante la ley, explicó a Venga la Alegría.

“En diciembre de 2017 fue mi propia hija la que me lo comentó (...) Él es mi tío, es hermano de mi mamá. Me parecía la cosa más inverosímil que me podía haber sucedido porque él para mí era la persona a la que más confianza le tenía”, dijo.