Sobrina de Héctor Holten lo acusa de haber abusado de ella cuando apenas tenía 8 añitos

México.- En julio del año pasado se dio a conocer la denuncia pública de Alejandra del Valle, acusando al actor de la serie de El Chapo, Héctor Holten, de haber abusado de su hija Frida 'N' cuando apenas era una niña de 8 añitos.

Tras las declaraciones de Alejandra, su hija tuvo una entrevista para Venga la Alegría en donde reconoció públicamente el abuso y detalló cómo fueron aquellos días infernales cuando era una niña y que marcaron su vida para siempre.

"Yo fui abusada sexualmente por mi tío abuelo, Héctor Alejandro Holten. Tenía 8 años, él vive en Ciudad de México y nos juntábamos en festividades, él aprovechaba cuando yo estaba dormida, cuando yo no me daba cuenta y según él yo no me daba cuenta", relató la joven.

Asimismo, continuó explicando que: "Yo me portaba mal y no tenía esa confianza con mi mamá de contarle cosas, esa conversación llevó a otra donde mi mamá me contó cosas parecidas a las que me pasaron a mí, cosas que le pasaron a ella con el novio de su mamá y ahí fue cuando dije que a mí también me había pasado".

Con respecto al tema, Alejandra lo que hizo fue llevar a su hija con una especialista en abuso sexual para saber qué pasaba y quedó completamente impactada al enterarse que se trataba de Héctor Holten quien abusaba de ella, pues para él "era una persona intachable".

"Para mí, él (Héctor Holten) era la persona intocable, intachable, no lo creía; pero no quería preguntarle y no quería decir esto mientras no tuviera todos los argumentos mientras no pudiera hacer una acusación", externó Alejandra del Valle al respecto.

Asimismo, reveló que su familia sabía lo que ocurría, pero nunca la apoyaron. Se procedió legalmente en contra del actor y el proceso se mantiene en una etapa intermedia a favor de Frida, sin embargo, el actor ha hecho actos dilatorios tratando de postergar las audiencias, pero al pasar a la etapa de juicio, Héctor será sentenciado.

La audiencia estaba programada para llevarse a cabo el pasado 13 de enero, sin embargo, debido a los retrasos, deberá llevarse después. Se espera que se lleve a cabo dentro de los próximos días, pero se ha hablado de la fecha exacta todavía.

Leer más: ¡Siempre no! Andrés García confirma que NO demandará a Anabel Hernández