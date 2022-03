Sofía Anafara heredó la belleza de su mamá Fabiola Campomanes; cautiva a fans con su mini cintura

"Lo llevo en la sangre, tengo una gran maestra, mi mamá es una gran actriz, no me cabe la menor duda", expresó en una entrevista para el programa "Sale el sol".

Fabiola Campomanes Rojas se convirtió en mamá a los 19 años de edad . Tuvo que criar a su hija Sofía como mamá soltera, pues el padre falleció. La actriz de cine, teatro y televisión, ha manifestado en varias entrevista que su hija, "es lo mejor que me ha pasado".

"¿Quién me dice que no puedo vivir mi vida en pants? EXPECT, algo genial pronto", manifestó Sofía Campomanes , de 29 años de edad, quien también se desempeña como actriz. "Felicidades en tu nuevo proyecto, estoy segura de que la van a romper", le escribió su progenitora en su post.

Sofía Anafara Campomanes , es el nombre de la única hija de la actriz mexicana Fabiola Campomanes , quien a través de su cuenta en Instagram (red social donde tiene más de 100 mil seguidores), no solo comparte su estilo de vida, sus viajes o sus proyectos, sino también, demuestra haber heredado la gracia y belleza de su mamá .

