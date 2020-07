Sofía Aragón, Miss Universo México, revela que sufrió violencia simbólica

México. Sofía Aragón, Miss Universo México, revela en entrevista con EL DEBATE que sufrió violencia simbólica, entre otras cosas. Fue en 1998 cuando Sofía, cuyo nombre completo es Sofía Montserrat Aragón Torres, a sus cuatro años de edad vio ganar a la representante de Trinidad y Tobago, una mujer de color, ganar el Miss Universo, desde ahí, se juró participar en este evento, pues su percepción fue que “ganaban las mujeres que son diferentes”.

El haber sido partícipe en el mundo de los concursos de belleza dejó en Sofía mucho aprendizaje, momentos buenos y malos también. "Nunca había vivido tanta violencia, como lo mencionan hoy en día, violencia simbólica o violencia psicológica como después de haber sido reina de belleza, jamás me habían agredido tanto por mi físico”, cuenta. Agresiones hechas por redes sociales con comentarios muy violentos y vulgares, a tal magnitud que previo a irse a Miss Universo, la hicieron dudar de su valor como mujer, confiesa.

Sofía acepta que en los concursos de belleza se vive esta violencia, pero dejó claro que en la organización Mexicana Universal, dirigida por Lupita Jones, fue todo lo contrario, pues conoció a personas que la ayudaron en volver a tener confianza en ella misma, asevera. Así como en Miss Universo. “Hoy en día pueden criticarme de lo que sea, pueden inventar cosas de mí, pero a mí ya no me afecta porque hice un gran caparazón alrededor de mí”, señala la jalisciense.

Sofía Aragón es originaria de Jalisco. Foto captura de pantalla Instagram

El primer certamen en que Sofía participó llegó en la preparatoria, cuando la hermana de Ximena Navarrete la invitó a participar pese a que su padre no estaba de acuerdo pues tenía la percepción de que los concursos de belleza eran para “vender el cuerpo”, idea que deshizo al verla triunfar años después, cuenta.

Además, desde muy pequeña, se sintió atraída por temas como la física cuántica, la metafísica y la filosofía.

Sofía decidió plasmar este interés en dos libros, el primero, "Diamante en Bruto" y "El Color de lo Invisible". “Fue ahí que realmente me di cuenta que la ciencia, la física nos sirven para conocernos a nosotros como seres humanos”, expresa. Pasados los años, luego de escribir su primer libro sobre empoderamiento femenino decidió participar por la corona de su estado, Jalisco. La primera experiencia en Miss Jalisco, no fue del todo grata un integrante de la organización le dijo: “Tú no vas a ganar porque tienes piernas de vaca”.

Era hombre, él no sabe cómo mujer, lidiar con temas de celulitis, de gorditos que no se quieren ir, bueno yo, de alguna forma siempre he sido una mujer delgada a percepción normal, en un certamen de belleza nunca he sido la más delgada, ni en Miss Universo”, comparte.



Sin embargo, creyendo en la fuerza que puede tener un ser humano cuando se interpone a los comentarios negativos, se dio cuenta que justo en los certámenes de belleza se conoce gente que ayuda a auto descubrirte dentro de tu potencial más allá de las críticas, por lo que continuó en la búsqueda de su sueño, pese a las duras críticas que recibió al ganar Mexicana Universal, dónde ganó el boleto a Miss Universo.

México en lo alto



Pese a todas las críticas y luego de una ardua preparación, Sofía puso el nombre de México en alto. Fue en diciembre del año pasado, en el certamen Miss Universo que se llevó a cabo en Atlanta, Estados Unidos, en donde consiguió llegar a las tres finalistas dentro de más de 90 candidatas, obtenido el lugar de segunda finalista y en el que el triunfo se lo llevó la sudáfricana, Zozibini Tunzi.

Sofía Aragón llama siempre la atención con su porte y belleza. Foto: Captura de Instagram

Para Sofía, tanto Mexicana Universal como Miss Universo, fueron dos muy importantes plataformas en su carrera, por lo que sí recomienda a las jóvenes interesadas vivir la experiencia, pero sí enfatizó, que lo hagan en concursos serios pues hay “muchos lobos vestidos de ovejas” y muchos peligros que pueden evitarse al estar cerca y respaldadas por su familia, recomendó.



A mí me construyó como mujer y me ha dado muchas tablas, me ha demostrado mi valor como persona y a todas las que lo quieran intentar, por favor no se dejen limitar ni siquiera por un no, ni siquiera por una puerta cerrada, por un familiar, háganlo”.



En este momento, Sofía es la conductora de "La Voz", y comparte al lado de estrellas de la música como Belinda, María José, Cristian Nodal y Ricardo Montaner, por lo que invitó al público a seguirla en este nuevo proyecto y adelantó que ya está escribiendo el guion de su primera película, por lo que sueña que pronto vuelva a sonar México, pero ahora en los premios Oscar.



Pese a la pandemia que estamos atravesando, Sofía Aragón ha tenido que continuar con las grabaciones de La Voz, programa que ahora se hace sin público y con muchas medidas de seguridad, contó. Para ella, pronto nos tendremos que enfrentar a una realidad complicada, en la que deberemos encontrar la forma de unirnos como seres humanos para salir adelante.



Me di cuenta que realmente no estamos midiendo el verdadero impacto, no solamente económico, de salud, que está teniendo el covid en nuestras vidas, sino el impacto emocional y lo fuerte que está empezando a afectar de manera mental también a las personas”, comentó la escritora de El Color de lo Invisible, libro de empoderamiento humano, basado en metafísica.

