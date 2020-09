Sofía Aragón, conductora de "La Voz", paraliza Instagram con su pose en la playa

México. Sofía Aragón, conductora de "La Voz", paraliza Instagram tras posar en la playa. A través de su red social publica una imagen en la que posa en la playa de la Riviera Maya y se convierte en la sensación, sobre todo de los caballeros, quienes halagan su belleza.

Sofía Aragón, quien es originaria de Guadalajara, Jalisco, México, es dueña de una belleza indiscutible y también tiene un cuerpo espectacular, y como prueba la fotografía que coloca en Instagram y que se hace viral en cuestión de minutos, tras darla a conocer.

Se trata de un TikTok en donde Sofía modela en la orilla de la playa y porta un traje de baño en color rojo vibrante. El video logró acumular casi 31 mil reproducciones al momento.

Para todo aquel al que le dijeron que no puede, que no vale, que no merece, que no es lo suficientemente bueno; para todo aquel que ha sido juzgado, criticado, ofendido, herido... para todo aquel que se ha sentido inseguro, comparado, subestimado, roto...", escribe la guapa en el título del video referido.