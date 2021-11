Sofía Aragón es internada de emergencia por una fuerte neumonía

Sofía Aragón de 27 años tiene muy preocupados a sus fans, después de haber sido hospitalizada por neumonía, incluso en sus historias de Instagram compartió un mensaje donde se le ve internada, en una cama de hospital y explica como es que comenzó a sentirse mal, pues pensó que se trataba de un resfriado normal.

Hace tres días empecé con temperatura y malestar en la garganta. Después de dos pruebas COVID que salieron negativas, me confié, y seguí mi vida normal ignorando por completo los síntomas que tenía mi cuerpo: dolor de garganta, pecho, pulmones y cabeza, temperatura y tos. Lo tome como una pequeña gripa estacional o hasta emocional y lo ignore por completo.... Hoy estoy en el hospital tengo Neumonía, escribe en el post la famosa.

Como era esperarse los fans de la reina de belleza de inmediato reaccionaron y le desearon pronta recuperación a la guapa mujer quien siempre se ha caracterizado por ser una mujer fuerte y valiente en todos los aspectos, además de ser muy trabajadora pues si hay algo que le fascina hacer es trabajar, pues nunca se ha rendido por cumplir sus sueños.

Para quienes no lo saben el último trabajo que realizó la bella mujer fue en Los Premios de la Radio donde se miraba espectacular con un vestido lleno de cristales con el cual resaltó su bella figura la cual siempre ha cuidado con mucho ejercicio y una alimentación balanceada, además su maquillaje lució divino.

Una mujer muy inteligente

La fama de Sofía Aragón se sigue expandiendo y con ello el público se ha dado la oportunidad de conocerla aún más como persona, pues en una reciente entrevista con Roger González no solo habló de como fue su camino para convertirse en reina de belleza, sino como se ha preparado como ser humano, pues sabía muy bien que no solo era ser una cara bonita, sino que había que tener inteligencia y ella lo ha demostrado en cada entrevista.

"Amo a esta mujer, la admiro demasiado, quisiera conocerla y agradecerle por todo lo positivo que le a aportado a mi vida", "Sofía callo muchas bocas que no creían en ella, es una mujer plena y llena en todos los sentidos no sólo hermosa por fuera si no por dentro, y roger me encanta la energía y buena vibra que proyecta son admirables", escriben los internautas al escuchar a la famosa.

