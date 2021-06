Sofía Aragón, finalista de Miss Universo 2019, cancela su boda con Francisco Bernot y revela el motivo

México. Sofía Aragón, finalista de Miss Universo 2019, canceló su boda de última hora con Francisco Bernot, quien era su prometido, además elimina de su cuenta de Instagram todas las imágenes que tenía al lado de él.

Sofía se había comprometido con Bernot durante 2020 en Nueva York y su compromiso matrimonial lo dieron a conocer en sus respectivas redes sociales, pero no se llevará a cabo y ella explica por qué motivo en el programa Venga la Alegría.

Tenemos un proyecto muy interesante en pie, es algo que me tiene muy motivada y estoy a un paso de cerrar, y sería a finales del año. Entonces, lamentablemente si esto sucede, no podría tener mi boda en ese momento."

Ese fue el motivo por el que Sofía decidió que no se casaría con Francisco, y agrega que no tienen nueva fecha, aunque no explica por qué eliminó de Instagram la mayoría de las fotografías que se había tomado con él.

No tenemos nueva fecha, pero hasta nuevo aviso, para tener también oportunidad de tener esta gran oportunidad, vaya la redundancia, y de poder cumplir también este sueño”, comentó.

Además, la reina de belleza solo tiene comentarios buenos respecto a Francisco y lo señala como un gran muchacho que le robó el corazón y siempre la ha apoyado en todos sus proyectos personales y profesionales.

Creo que es importante que las personas que te rodeen crean en ti, en tus proyectos, sabemos que podemos casarnos de aquí a 100 años, de todas maneras, los proyectos que la vida te presentan si caducan, pero el amor no siempre”.

Él es un hombre extraordinario, es un hombre que adoro con todo mi corazón y no necesito dar más explicaciones porque sé lo que tengo y sé que él lo sabe", dijo también Sofía en Venga la Alegría.

Aragón reconoce que ya tenía casi todo listo para la boda, incluso su vestido, viaje de luna de miel, pero es de las personas que opinan que hay más tiempo que vida, y sabrá esperar. Tras lo sucedido, se encuentra bastante tranquila.

Cabe destacar que en el programa de revista se comentó que a pesar de que Sofía no confirmó su ruptura con Francisco, ellos creen que la modelo habló de esa manera porque no terminó mal su romance con él.

