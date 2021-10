Sofía Aragón invita a reír y disfrutar Venga la alegría

El pasado 2 de octubre, Azteca Uno inició transmisiones del programa Venga la alegría: Fin de semana, integrado por jóvenes promesas de la conducción que vienen a brindarle frescura y diversión a este matutino que ha sido tan exitoso de lunes a viernes. El equipo de conductores de esta versión lo integran la exreina de belleza Sofía Aragón, Aristeo Cázares, Mati Álvarez, Alex Sirvent, Olga Mariana, Cynthia González y Alana Lliteras. Sobre este proyecto, Sofía Aragón compartió en entrevista para EL DEBATE que la tiene bastante contenta, y sobre todo, del gran equipo que han hecho todos los conductores.

Reto distinto

La conducción no es nada nuevo para Sofía Aragón, ya que anteriormente estuvo en dos ocasiones conduciendo La voz México, pero ahora, ser parte del equipo de conductores de Venga la alegría: Fin de semana le resulta todo un reto.

“Venga la alegría es un formato distinto de conducción, pero no deja de ser un reto al que me estoy enfrentando de ser yo misma en televisión, y es lo más importante y valioso porque además me siento libre de mostrar quién soy.”

Este fin de semana será el segundo de transmisiones del programa, sin embargo, la exreina de belleza comenta que aún “no se la cree”.

“Siento como que todavía no sucede, como que es un sueño, y lo va a seguir siendo como la primera vez que iniciamos”, expresó.

Sofía platicó que lo que diferencia del matutino que ellos hacen los fines de semana al que se realiza de lunes a viernes, es que es una versión joven de Venga la alegría, en el que sus conductores suelen ser más dinámicos, se divierten más y el lenguaje que utilizan es más jovial, lo cual lo hace más atractivo.

La ex reina de belleza pronto estrenará su tercer libro

Diversidad y belleza en los conductores

Con respecto a cómo ha sido la convivencia con sus compañeros, Aragón destacó que han hecho un equipo extraordinario.

“No puedo sentirme más contenta, y lo digo sinceramente, que ha sido un equipo extraordinario el que conformamos, y creo que el equipo de producción eligió perfectamente a cada uno de los integrantes de la conducción. Somos nueve, y cada uno de nosotros somos tan diferentes que podemos demostrar que a través de la diversidad de cada uno está la belleza y también la riqueza. El grupo que hemos integrado es como todo grupo que hay en casa, te puedes identificar con el risueño, el atrevido o el ocurrente, y lo que nosotros queremos es reflejar a través de este grupo de amigos lo mismo que cada persona tiene en su casa y que se sienten cómodos.”

La también actriz confesó estar segura de su trabajo y el de sus compañeros, por lo que no ha tenido oportunidad de revisar los comentarios acerca de su participación en el matutino.

“Créeme que no he tenido oportunidad de ver las redes sociales o las noticias sobre mi trabajo en el programa. Más bien he escuchado comentarios de mis productores, de mi familia y amigos, y estoy contenta con lo que me dicen, aunque sé que siempre va a haber críticas y comentarios negativos, por eso prefiero ahorrarme el mal rato, pero no por mí ni por mis compañeros, sino porque así ha funcionado la sociedad en los últimos años a nivel mundial.”

Considera que cada vez es mas fácil opinar, criticar y juzgar el trabajo de otros, sin embargo, es importante enfocarse en lo que sí se puede aportar, que en su caso, “es todo lo bueno que estamos recibiendo y con eso quedarnos”.

Mostrará su lado más dulce

Dentro del programa, la tapatía tendrá una cápsula bastante interesante, en la que mostrará su lado más dulce.

“En esa cápsula van a ver en mí una versión de lo que soy. No la reina de belleza, la modelo, no la conductora, sino la Sofía real, la que está con los amigos, familia, y la que soy conmigo misma, porque de repente nos casamos con un papel específico en televisión y es esa una de las cosas que quiero romper. Van a ver una versión muy dulce de mí misma, porque así soy en la vida real.”

Otros proyectos

Aunque su energía está enfocada 100 por ciento en Venga la alegría, Sofía Aragón habló un poco de sus proyectos.

“En estos momentos estoy enfocada en el programa, pero te adelanto que estoy por publicar mi tercer libro, que sale a finales del año. También terminé de escribir mi primera película y continúo preparándome en la actuación”.

Dejo muy claro que no le interesa hacer telenovela y no está en sus planes, ya que para ello necesita experiencia y estudios dentro de la actuación. Por último, invitó al público a que no se pierda el programa, que ofrece un concepto renovado y lleno de energía que lo hará reír y considerar que tenemos que aprender a reír más y a tratar de ver la vida más ligera.