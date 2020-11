Sofía Aragón revela los malos tratos que le hizo Lupita Jones

Sofía Aragón de 26 años de edad y originaria de Guadalajara no soportó más los tratos que recibió durante todo este año, es por eso que decidió hacer un video, donde dejó en claro que la ex Miss Universo, Lupita Jones dejó de apoyarla después de que Tv Azteca le ofreció proyectos a la modelo, quien jamás quiso hacer escándalo sobre su situación.

De acuerdo con Sofía Aragón quien fue apoyado por las ex reinas de belleza Ximena Navarrete y Denisse Franco para que dijera la verdad en sus redes sociales sobre las injusticias que vivió lo hizo para no levantar más polémica del porqué no entregará la corona este año, pues le dijeron que no ocupaba ser requerida.

Les voy a platicar porque también ahí me llegaron unos comentarios que decían como es posible que hayas firmado contrato con Azteca antes de terminar como reina (...) Les voy a platicar algo que yo no había querido decir y de verdad me duele muchísimo y de verdad me da pena, pero tengo que ser honesta y si en algo miento que por favor me desmientan la organización, cuando yo gane Mexicana Universal yo tenía muy claro como todas las reinas, y si no cualquier otra reina nacional que haya pisado hablando de Miss Universo por que es lo único que conozco, cualquier otra tanto en Nuestra Belleza como Mexicana Universal, Lupita la Organización Mexicana, Nuestra Belleza apoyaban a la reina económicamente para poder salir de su estado y venirse a Ciudad de México para su preparación, entonces tenían un apoyo económico mensual, dijo Sofía Aragón el cual nunca tuvo por parte de Lupita Jones o la organización.

A pesar de que Lupita Jones le dijo a Sofía Aragón que no sería apoyada, la modelo de inmediato recurrió a sus ahorros de vida y con eso se mantuvo durante un buen tiempo sin la necesidad de pedirle a Lupita Jones, pues no le quería causar problemas, pero con el tiempo fueron pasando más cosas.

Tras haber gastado todos sus ahorros durante esta pandemia Sofía Aragón necesitaba ir al ginecólogo debido a un problema llamado endometriosis, pero Lupita Jones no la dejó ir durante toda su preparación, por lo que Sofía Aragón lejos de renunciar a su sueño siguió adelante, pues se considera una mujer demasiado responsable.

Yo tengo un problema ginecológico esto ya sé que es algo muy personal muy privado se llama endometriosis para las mujeres que lo tenga y lo sufren de aquí les mandó un beso, porque de verdad es horrible y yo tenía que ir a citas constantemente con el ginecólogo de verdad durante toda mi preparación no pude ir ni una sola vez y le decía a Lupita, 'por favor necesito ir al doctor', no tengo con que y me decía sorry no hay', dijo Sofía Aragón en su video.

Pero eso no fue todo pues cuando Sofía Aragón le dijo a Lupita Jones que tenían varios proyectos entre ellos ser conductora de televisión, Lupita Jones de inmediato la dejó de seguir en redes sociales y jamás le volvió a dirigir la palabra pues lo hacia por parte de terceros, dejándole en claro Lupita Jones que ya no quería relación con ella.

Aunque Tv Azteca le sigue brindado su apoyo a Sofía Aragón, quien quedó muy mal parada fue Lupita Jones al no apoyar en nada a la reina de belleza, pero lo que dejó en claro Sofía Aragón es que no solo ella sino varias reinas de belleza sufrieron algo parecido a ella.

Tras las declaraciones de la modelo de inmediato varias exreinas de belleza comentaron el video de Sofía Aragón y demostraron su apoyo por haberse guardado tanto tiempo lo que vivió por parte de Lupita Jones.