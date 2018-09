Sofía Castro aclara las dudas sobre su anillo ¿de compromiso?

La actriz Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, causó gran incertidumbre al mostrar en sus Instagram Stories un anillo de compromiso. ¿A caso son ciertos los rumores de un romance con el actor venezolano Emmanuel Palomares?, ¿a caso Sofía se ha comprometido?

Ante las dudas surgidas, Sofía Castro aclaro el misterio de su "anillo de compromiso" ante varios medios de comunicación.

No, era broma, estaba ahí haciendo unas cosillas, ficción…no es cierto, no me caso. Es trabajo, el anillo es fake (falso).