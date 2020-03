Sofía Castro abucheada y criticada por lucir un vestido sencillo

El día de ayer se llevaron a cabo los Spotify Awards 2020, y aunque muchos criticaron la mala organización incluso los mismos famosos, el público prefiero enfocarse a lo que iba y se trató de los vestuarios de todas las celebridades.

A la que no le fue nada bien en cuanto a las criticas fue a Sofía Castro, quien siempre ha resaltado en todas las ceremonias y alfombras rojas a las que va, aunque esta vez hubo una pequeño excepción pues su look no le favoreció en nada de acuerdo con los internautas y los mismos espectadores.

"Muy casual nada de elegante y totalmente perdida de la moda", "Parece que se le terminó el buen gusto", "Que feo vestido fuera para que hubieras lucido algo mejor", le escribieron a Sofía.

Recordemos que hace unas semanas Sofía había impuesto moda con un maquillaje de perlas espectacular el cual lució para la competencia de Mira quien baila en Estados Unidos.

Cabe mencionar que una de las mujeres que llamó la atención en los Spotify Awards fue Lizbeth Rodríguez quien llegó con un vestuario bañado en lentejuelas rosa, además de unos botines plateados con los cuales se llevó los halagos de todo mundo.