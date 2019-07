Sofía Castro aclara reconciliación de su papá y Angélica Rivera

Antes de ser la esposa del ex presidente de México Enrique Peña Nieto, la actriz Angélica Rivera estuvo casada con el conocido productor de televisión José Alberto El Güero Castro; fruto de su relación tuvieron tres hijas: Sofía, Fernanda y Regina. Hace unos días surgió el rumor de una reconciliación entre la ex pareja, por lo que la primogénita de la ex Primera Dama habló al respecto.

Sofía Castro sostuvo una charla en el aeropuerto con una reportera de Suelta la Sopa. A El Güero Castro se le ha visto saliendo de la casa de Angélica Rivera, ante esto, la reportera le cuestionó si era verdad que sus papás volvería a estar juntos.

“¿Cómo creen? para nada, mis papás tienen una gran comunicación porque hay tres niñas de por medio, que somos Regina, Fernanda y yo, entonces tienen una gran comunicación, y bueno, si mi papá entra a mi casa es para vernos a nosotras, es normal”, señaló Sofía Castro.

Las visitas de El Güero Castro a la casa de su ex esposa, se volvieron más frecuente luego del intento de robo en el hogar de Angélica Rivera. En una entrevista para El Gordo y la Flaca, el productor de telenovelas comentó.

Obviamente, la preocupación de estar con mis hijas y de ver que estuvieran bien y de ver que todo se pudiera resolver de la mejor manera.

“Desgraciadamente, ahora les tocó a ellas ser víctimas de un problema, de un intento de asalto, de una mala pasada. Pues sí, uno tiene que estar en las buenas y en las malas y creo que es mejor estar más en las malas que en las buenas”, señaló José Alberto Castro.

Angélica Rivera y José Alberto Castro se casaron el 2 de diciembre de 2004 en la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima y después hubo otra ceremonia el 11 de diciembre, en las playas de Acapulco, estado de Guerrero.

El 19 de mayo de 2009, el Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de México declaró nulo el matrimonio entre la actriz y el productor de televisión; tiempo después (el 27 de noviembre de 2010), Angélica Rivera pudiera contraer nupcias con Enrique Peña Nieto, quien en ese entonces era el gobernador del Estado de México.