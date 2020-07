Sofía Castro confiesa que ha sufrido ansiedad durante la cuarentena

México.- La actriz Sofía Castro se ha mostrado muy divertida junto a sus hermanas durante estos días de confinamiento por la pandemia de coronavirus, sin embargo, la hija mayor de Angélica Rivera y el productor José Alberto "El Güero" Castro reveló que ha tenido difíciles momentos en los que un "miedo horrible" se apodera de sus sentimientos.

Durante una entrevista para la reconocida revista People en Español, la joven de 25 años abrió su corazón y contó su experiencia quedándose en casa por casi cuatro meses de manera voluntaria para evitar contagiarse y contagiar a su familia del nuevo virus, propagado en diciembre del año pasado en la ciudad de Wuhan, China.

Estuve un tiempo en México, ahora me vine en Miami con mi familia, acababa de terminar Mira quien baila. Me agarró en México que vine a visitar a mi novio, estuve un tiempo", confesó la joven en la entrevista.

Para Castro, ha sido un año muy difícil, en el que la llegada del coronavirus cambió el ritmo y la vida de muchos alrededor del mundo, por lo que espera con ansias que pronto puedan encontrar una vacuna y la vida regrese a la normalidad.

De repente me dan días de super positivismo de echarle ganas y de repente me da un miedo horrible. He tratado de hacer mucho ejercicio, de leer", comentó Sofía. "De repente me entran días de ansiedad, y trato de distraerme y de hacer muchas cosas, fue un cambio muy duro", agregó.