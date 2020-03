Sofía Castro deslumbra con su belleza en la playa

Sofía Castro, originaria de Ciudad de México y quien tiene 23 años de edad, disfruta de unos días en la playa y al publicar una imagen suya en Instagram deslumbra con su belleza a sus admiradores, quienes la llenan de halagos.

Sofía Castro, hija de la actriz Angélica Rivera y del productor José Alberto Castro, y quien ha actuado en telenovelas como Esperanza del corazón y Cachito del cielo, posa en la playa con un bikini animal print de la marca Dolce & Gabbana.

Sofía está feliz de la vida en el aspecto personal, ya que desde hace meses tiene una relación sentimental con Pablo Bernot y presumen su amor en redes sociales con frecuencia.

En Instagram ella publicó que ya tiene un nuevo novio, después de de haber sido pareja de Juan Pablo Gil.

Pablo Bernot pertenece a una de las familias de abolengo en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Sus padres son dueños de un hotel de lujo y de un restaurante, donde él labora como director de nuevos proyectos, según su perfil profesional de Linkedin.

Sofía participó en el reality show musical Mira Quién Baila, el cual se llevó a cabo en Estados Unidos en la cadena Univisión y obtuvo el segundo lugar, el pasado mes de febrero.

De acuerdo a reporte en distintos portales de noticias, Sofía comentó que se sentía una triunfadora porque conquistó el cariño de mucha gente y sobre todo venció sus propios miedos en Mira Quién Baila.

Yo gané, yo no perdí, gané mucho más de lo que me imaginé que iba a ganar. Yo llegué a esta competencia sin saber lo que me esperaba", comentó en rueda de prensa Sofía, al final de la competencia.