Sofía Castro fue discriminada en una escuela de actuación de EU

Sofía Castro cada día más se está dando a conocer en el mundo del espectáculo y es que la joven está estudiando duro en una escuela de actuación de Estados Unidos, aunque reveló que un maestro le dejó un mal sabor de boca ya que fue discriminada por su nacionalidad mexicana.

"Un profesor era como que medio pues sí, como que un poquito como que la mexicana y la latina, porque yo era la única latina y mexicana, ha sido la única vez que me ha pasado algo así y yo dije no me importa y soy mexicana y soy latina y me vale...", dijo Sofía Castro para el programa Intrusos.

Por si fuera poco Sofía dejó en claro que discutió con su profesor defendiéndose de las declaraciones que hizo en su clase y es que como todos saben la joven actriz nunca se ha dejado de nadie mucho menos cuando hablan de algún miembro de familia.

"Como que me daba mucho coraje y decía haber ni me conoces, ni conoces a los mexicanos, ni conoces a los latinos porque opinas y porque dices ahí medio discutí con el profesor...", expresó Sofía Castro.

Cabe mencionar que la hija de Angélica Rivera saldrá en la teleserie "El último dragón", a lado de Irina Baeva y Sebastián Rulli, además de quedarle un año y medio para que termine la escuela de actuación.