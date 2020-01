Sofía Castro hace revelaciones sobre su vida en Los Pinos

Por primera vez Sofía Castro habla sobre lo difícil que fue pertenecer a la ex familia presidencial, encabezada por el ex presidente de México Enrique Peña Nieto y por su mamá Angélica Rivera. La actriz mencionó en una entrevista en el backstage del programa "Mira Quién Baila All Stars" (donde participa) de Univisión, que no la pasó nada bien debido a las constantes críticias y ataques por parte del público.

"Yo la pasé muy mal por las críticas, yo estaba estudiando, yo iba en tercero de secundaria, ¿qué puede hacer una niña a los 14 años? yo no escogí para nada ser parte de la familia presidencial y ojo, no estoy diciendo '¿ay, por qué?', para nada", comentó Sofía Castro.

El inicio de su carrera artística estuvo marcada por las fuertes críticas por forma parte de la familia presidencial (2012-2018). "Fue para mí muy fuerte porque me criticaban muy feo, me decían cosas muy feas, muchas veces quise tirar la toalla".

Muchas veces decía 'ya no quiero, mejor soy abogada y ya', pero mi pasión es esta y no me podía dejar tumbar por nada ni por nadie.

Sofía Castro viene de una familia con integrantes muy reconocidos en el medio del espectáculo:

Su padre: el productor de televisión José Alberto "El Güero" Castro.

Su mamá: la actriz de telenovelas Angélica Rivera (ex Primera Dama de México).

Su tía: la primera actriz Verónica Castro (hermana de su papá).

Su primo: el cantante Cristian Castro (hijo de "La Vero").

"Sofía Castro es una niña de 23 años que empezó su carrera a los 14, tengo una mamá actriz que es muy famosa, un papá productor que es muy bueno en lo que hace, un primo cantante, una tía también actriz".

Entonces, el Castro de una u otra manera me ha pesado y ojo, siempre voy a estar muy orgullosa del Castro Rivera.

Sobre su relación con Paulina Peña, hija de Enrique Peña Nieto, la actriz expresó anteriormenmte, "Paulina es mi hermana y la adoro".

Por su parte la primogénita del ex presidente de México comentó hace unos meses sobre Sofía, Fernanda y Regina Castro, "vivimos muchos años juntos, nos queremos, nos respetamos y ese cariño va a ser inmenso y va a ser para siempre".