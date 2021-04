Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, recuerda con amor a su abuela Coco: "estás cerquita de mí"

Este fin de semana se cumple el primer aniversario luctuoso de la señora Socorro Castro Alba, mamá de la actriz mexicana Verónica Castro y abuela paterna de Sofía Castro, quien en las stories de su cuenta en Instagram publicó un emotivo mensaje en memoria de su abuela Coco.

La actriz Sofía Castro, hija del productor de televisión José Alberto "El Güero" Castro y la ex Primera Dama de México Angélica Rivera, manifestó que cuando su abuela Coco partió, se llevó "un cachito de mi alma contigo".

No hay un día que no te extrañe, sé que siempre estás cerquita de mí, no me sueltes nunca, te amo Coco.

Asimismo Sofía Castro, quien formó parte de la Familia Presidencial durante el sexenio del ex Presidente de México Enrique Peña Nieto, manifestó en su publicación que a pesar de sentir cerca a su abuela, le hacen falta sus llamadas por teléfono, "tus consejos, tus diademas, tus brillos, tus lentejuelas, gracias siempre. Gracias por el gran papá que nos dejaste".

Hace unos meses en una entrevista Janet Arceo para Radio Fórmula, la actriz Verónica Castro (tía de Sofía), compartió un consejo que su mamá le dio y que hoy atesora muchísimo.

"Fue irremediable (su muerte), se fue y es como que te queda un hueco muy raro que no quisiera que sintiera nadie, es que esa mamá era para mí muy especial porque además me manejaba la vida, ya en sus últimas palabras me dijo: 'yo a ti como hija tendría que haberte soltado un poquito más la rienda porque no quiero dejarte tan sola'".