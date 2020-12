Sofía Castro impresiona con nuevo look para dar la bienvenida a diciembre

México. Sofía Castro, una de las hijas de la actriz mexicana Angélica Rivera y del productor José Alberto Castro, impresiona con su nuevo look en Instagram y con él le da la bienvenida a diciembre, el último mes de 2020. La joven luce espectacular, así se lo hacen saber muchos de sus fans en dicha red social.

Sofía Castro no deja de estar en contacto con sus seguidores en Instagram y a menudo comparte imágenes suyas, como una reciente en la que posa mostrando su nueva apariencia física en la cual puede verse su pelo más largo y un maquillaje que la hace lucir increíble.

Sofía, quien acaba de cumplir 24 años de edad en octubre pasado, ha demostrado tener talento como actriz y se le ha visto en telenovelas como Por siempre mi amor y El hotel de los secretos, además es muy bella, prueba de esto son las constantes imágenes que publica en Instagram.

Sofía es originaria de Ciudad de México (1996) y seguramente heredó de su famosa mamá el gusto por la actuación, además es sobrina de la actriz Verónica Castro y prima hermana del reconocido cantante Cristian Castro. Sus hermanas son Fernanda y Regina.

La primera oportunidad que recibió como actriz se la dio su señor padre, José Alberto Castro, quien la produjo en 2010 y en la que actuó con Angelique Boyer y Sebastián Rulli, los protagonistas, cuando tenía apenas 14 años de edad, luego apareció en otras como Esperanza del corazón y Cachito del cielo.

Sofía tiene su propio canal en YouTube y recientemente en él compartió que años atrás fue víctima de bullying; sucedió justamente en el tiempo que su mamá Angélica Rivera estuvo casada con Enrique Peña Nieto.

No quería ir al cine, a una fiesta, empecé a verme en el espejo y me veía fea, empecé a creer todo lo que la gente decía de mí, me daban ataques de pánico. De lo único que me arrepiento es de darle ese poder a la gente, me habían quitado a esa niña alegre y con sueños”, expresa.

Lo que más le dolía a Sofía, cuenta, es que muchas personas la atacaban por su aspecto físico.

Me decían cosas feas, me insultaban y eso me generó inseguridad. Mi mamá empezó una etapa de su vida diferente con una responsabilidad distinta, yo quería ser actriz, estudiar actuación y dedicarme a lo que ahora me dedico y no me quería dejar pasar el tiempo."