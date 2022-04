Sofía Castro molesta con Cynthia Klitbo, por revelar la infidelidad de Peña Nieto a Angélica Rivera

Hace unos meses, la villana de telenovelas Cynthia Klitbo, tuvo una entrevista con la periodista Inés Moreno, para su canal de YouTube, donde aseguró que Enrique Peña Nieto, ex Presidente de México, le fue infiel a su entonces esposa Angélica Rivera, protagonista de telenovelas en Televisa, "le hizo cosas feas a mi amiga y yo ya no quiero saber nada de ese señor".

La actriz Cynthia Klitbo, de 55 años de edad y originaria de la Ciudad de México, compartió haber sido testigo del sufrimiento y las lágrimas que derramó Angélica Rivera, ante la supuesta traición de su ahora ex esposo. "Que te pinten el cuerno siendo Primera Dama, mi reina, qué más quieres, porque eso ya estaba pasando desde antes".

Sofía Castro, primogénita de Angélica Rivera (fruto del matrimonio que tuvo con el productor de televisión José Alberto "El Güero" Castro), estuvo en evento del Mercedes-Benz Fashion Week Mexico, que se lleva a cabo en la CDMX, donde tuvo una charla con los medios de comunicación, donde expresó su inconformidad con Cynthia Klitbo, por haber hablado de la vida privada de su mamá.

A mí la verdad me molestó un poco esta entrevista porque nadie tiene por qué hablar, se me hizo un poco fuera de lugar.

Asimismo, la sobrina de la actriz Verónica Castro, dejó muy en claro que su madre, Angélica Rivera, es la única dueña de su historia. "Yo ni siquiera hablo de la vida privada de mi mamá ni de lo que ella vaya a hacer ni de sus planes a futuro, ella es dueña de su propia historia, de su vida y de lo que ella quiera contar".

Mucho se dijo que el matrimonio de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, era acuerdo que ambos tenían y terminaría al finalizar el sexenio.

La también actriz Sofía Castro reiteró haberse sentido incómoda por la entrevista de Cynthia Klitbo, por haber expuesto tanto a la protagonista de telenovelas como "La dueña" o "Destilando amor".

"La única que sabe su historia y la única que tiene el derecho de contar su verdad, su historia y la vida de ella es mi mamá, yo siendo su hija no soy quien".

Según las declaraciones que hizo Cynthia Klitbo durante su charla con Inés Moreno, Angélica Rivera, al saber sobre la infidelidad de Peña Nieto, tomó la decisión de terminar su posición como la Primera Dama de México, hasta el último día del sexenio.

"Será muy el señor presidente, pero eso no le da derecho a herir a su mujer y menos, con la sobrina de la mejor amiga. Me da mucho coraje, porque ustedes no vieron a mi amiga llorar como yo sí la vi, se le fue todo el país encima".