Sofía Castro rompe el corazón de fans al despedirse de su abuela

Sofía Castro dejó en claro que su abuela Socorro era una mujer única a la que siempre le deberá el tremendo amor que le dio, pues un mensaje de despedida fue con el cual recalcó como era la convivencia entre la señora y nieta.

La hija del Guero Castro compartió una foto como nunca antes, y fue con su elegante abuela, quien siempre la consentía en todo, además la defendía de los regaños de su padre entre otras cosas causando tremenda conmoción entre sus internautas.

"En medio de una pandemia perdí a mi abuela, la más bonita, la de los ojos azules, el gran amor de mi papá y nuestra abuela incondicional para nosotros 7 porque siempre estuvo sin importar qué siempre nos contestaba el teléfono diciéndote que le alegraba el día tú llamada, siempre nos daba los mismos consejos : que nos cuidáramos por que éramos el tesoro más grande que mi papá le había dado, que por nada del mundo dejara de perseguir mis sueños", dice parte del largo mensaje de la actriz.

Pero eso no fue todo, sino que muchos fans de Sofía se dieron cuenta que entre su familia paterna en realidad había una buena comunicación, empezando con doña Socorro, pues como todos saben la joven al parecer no se lleva del todo con su tía Verónica Castro, de quien ha dicho no se lleva muy bien.

"Nos dejo el gusto por el animal print, todo lo que tuviera brillos y por Las Vegas por qué nunca he visto una mujer con tanta suerte en un casino como ella y así puedo recordar muchas cosas hermosas y divertidas a su lado", escribió Sofía con mucho sentimiento.



