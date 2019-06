Sofía Castro termina su relación amorosa con Juan Pablo Gil

Sofía Castro y Juan Pablo Gil han terminado su relación amorosa; la noticia cayó por sorpresa a los seguidores de ambos actores, ya que hace apenas dos meses hicieron público su noviazgo en sus respectivas redes sociales.

Sofía Castro confirma su ruptura con Juan Pablo Gil. Foto: Instagram Stories @sofia_96castro

Fue Sofía Castro, hija de la ex Primera Dama de México Angélica Rivera, quien en sus Instagram Stories confirmó su ruptura amorosa: "hola a todos, solo para informarles que Juan Pablo Gil y yo hemos decidio terminar nuestra relación, seguiremos siendo amigos por el cariño que nos tenemos".

Por su parte el también actor compartió este mismo mensaje de su ahora ex novia en sus Stories de Instagram, agregando: "mi cariño, admiración y respeto siempre Sofía".

Cabe recordar que fue el 17 de abril cuando los jóvenes actores compartieron unas fotografías en sus redes sociales, donde gritaban a los cuatro vientos su amor. "La felicidad no es un sentimiento, es una decisión y yo te elijo a ti Sofía Castro", expresó Juan Pablo Gil.

La hija de la ex esposa de Enrique Peña Nieto escribió en su respectivo post: "vive la vida, con quien te de vida, te quiero bebé".

Posteriormente al dar a conocer que habían iniciado una relación sentimental, compartieron otras imágenes como muestra de su joven amor. "Jamás me iba a imaginar que era tu intención...llegar a recuperar cada sentimiento", manifestó el actor.

Aunque Sofía Castro resaltó en su comunicado que ella y su ex novio seguirán siendo amigos por el cariño entre ambos, el actor Juan Pablo Gil no pudo evitar expresar que la separación fue dolorosa. "Es inevitable el sentimiento", escribió en sus Stories.

A principios de abril pasado comenzaron los rumores de que entre Juan Pablo Gil y Sofía Castro había más que una amistad, esto luego de ser vistos en un concierto del grupo Matute. En aquel entonces la actriz fue cuestionada por los medios de comunicación sobre las imágenes que se viralizaron en redes sociales junto al actor en el show antes mencionado: "¿pero qué imágenes en redes sociales? Yo no he subido nada con nadie", expresó entre risas.

Sofía Castro ya más seria comento ante las cámaras: “estábamos en un concierto y bueno, ya. Cuando haya algo serio o algo formal les prometo que van a ser los primeros en enterarse".

Sobre las constantes especulaciones en torno a su vida amorosa con Diego Boneta y Emmanuel Palomares, la actriz manifestaba que tenía dos años soltera. "Algunas cosas me dan risa, desde que estoy soltera hace dos años me han puesto a todos los novios del mundo, que si Diego, que si Emmanuel. Pero creo que es parte de y como se los he dicho siempre, cuando haya algo formal y algo serio serán los primeros en enterarse".