Sofía Castro usa falda carísima de Louis Vuitton

La actriz Sofía Castro, hija de la también actriz Angélica Rivera y del productor José Alberto Castro, usa y modela una falda de la marca Louis Vuitton, con valor de unos 64 mil pesos. A través de sus historias de Instagram la usa y modela.

Sofía Castro se caracteriza por su buen gusto en el vestir y acostumbra a usar costosos outfits de marcas exclusivas, cosa que le celebran sus miles de seguidores en redes sociales, pero también que le toman a mal sus detractores.

En esta ocasión, Sofía, quien ha actuado en telenovelas como "Vino el amor" y "El hotel de los secretos", usa una falda Louis Vuitton, la cual tiene un costo de 3 mil 350 dólares, alrededor de 64 mil pesos.

Sofía decidió usar tal prenda para acudir a la apertura de una tienda en una plaza comercial de Ciudad de México, según información en el portal de noticias de Grupo Fórmula.

Foto de Historias de Instagram de Sofía Castro

Sofía nació en Ciudad de México, en 1996, y es sobrina de la actriz Verónica Castro y prima hermana del cantante Cristian Castro. Tiene dos hermanas: Fernanda y Regina, siendo ella la mayor.

Sofía Castro acudió hace unas semanas a la alfombra roja de los Premios MTV MIAW 2019, y como era de suponerse, lucía guapísima. En el outfit que portó incluyó una medalla del llamado ‘Santo de los Narcos’, Jesús Malverde.

Según puede verse en imágenes en Twitter, colocadas por "Ventaneando", Castro fue cuestionada por la prensa respecto a Malverde y dijo que un amigo se lo había puesto.

¡Así se vivió la lluvia de estrellas en la alfombra roja de los premios MTV MIAW 2019!��������✨ #Ventaneando



Disfruta aquí de la transmisión en vivo: https://t.co/cLnFnzlArp pic.twitter.com/7vQVQRaAUV — Ventaneando (@VentaneandoUno) June 24, 2019





Es parte del outfit", dijo Sofía, sin darle más importancia al tema de Malverde, lo que hace suponer que no conoce de la historia de él.

Pati Chapoy, en la emisión de "Ventaneando", calificó a Sofía Castro como ignorante por portar dicha medalla de Malverde.

Chapoy señaló que si Sofía no tiene conocimiento de quién fue Malverde, mejor no lo usara, y que no estaba bien que lo portara en un evento tan importante como los Premios MTV MIAW 2019.