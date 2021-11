Sofía Castro y el novio que le prohibía saludar a amigos y hablarle a ciertas personas

Terror total fue lo que vivió Sofía Castro en una de sus relaciones pasadas, pues en una conferencia que dio hace unos meses explicó como era tener un novio tóxico al cual le tenía que dar explicaciones de todo, desde con quien llevarse, hasta contestar el teléfono de inmediato y si no la hacía la chica se ponía muy nerviosa.

Empezó a celarme por todo, controlaba mi vida, revisaba mi celular, él me decía con quien me podía llevar y con quien no y yo con tal de darle gusto pues obviamente lo hacía, no salía a ningún lado sin su permiso si no le contestaba el teléfono era un miedo que yo sentía cuando veía una llamada perdida, no podía saludar a nadie sin que él lo aprobara hasta que termine un día con sus manos marcadas, dice Sofía Castro.

Otra de las cosas por las que la hija de Angélica Rivera ha sufrido demasiado, ha sido por el hate que recibe en redes sociales y es que desde que su madre se convirtió en primera dama de México, la joven artista se las vio negras, pues era mucho el repudio que le tenían y hasta la fecha sigue, pero ella no se da por vencida y sigue dando lo mejor de si misma.

Actualmente Sofía Castro mantiene una relación amorosa con Pablo Bernot con quien se la ha pasado de viaje y compartiendo momentos maravillosos a su lado, por lo que no se sabe quien fue la ex pareja que la trató mal en el pasado.

""Con el único con el que tienes que quedar bien, es contigo y eso para mi, es el amor perfecto.", "Que valiente esta mujer!! A pesar de su posición pública contó su historia y parecería q en esas altas esferas sociales tienen la vida color de rosa y no, los vacíos emocionales se dan en cualquier lado. Gracias por compartir tu historia, aporta mucho", le escriben a Sofía Castro.

Nuevo proyecto

Para quienes no lo saben Sofía Castro dará vida a su madre Angélica Rivera en la serie que prepara su padre José Alberto El Güero Castro, donde se contará gran parte de la vida de la famosa quien está alejada de las cámaras desde hace varios años.