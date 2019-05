Sofía Castro y la foto más tierna al lado de Angélica Rivera

La actriz Sofía Castro publica en Instagram una imagen suya al lado de su famosa mamá Angélica Rivera, con motivo de El Día de las Madres. Ambas se dan un beso. Sofía tendría algunos tres años de edad.

Sofía Castro, quien ha decidido seguir los pasos de su mamá, Angélica Rivera, en el mundo de la actuación, conmemora el festejo de El Día de las Madres publicando una fotografía suya de cuando era niña.

En la tierna imagen, Sofía Castro y Angélica Rivera se dan un tierno beso en la boca, y en Instagram escribe:

Has creído en mi antes que nadie, has apoyado todas mis locuras y jamás me has dejado caer. Te debo tanto, mamita; lo que soy te lo debo a ti. Gracias por tanto."