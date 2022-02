Sofía Jirau arrasa en la alfombra rosa de Premio Lo Nuestro luciendo espectacular

Sofía Jirau fue la sensación de la alfombra rosa de Premio Lo Nuestro y los presentes no perdieron la oportunidad de fotografiarse a su lado y externarle todo su apoyo, lo que la mantuvo muy contenta en todo momento y emocionada por una nueva etapa en su vida, sin duda, el parte aguas de su carrera.

Sofía sorprendió a todos al desfilar con un deslumbrante atuendo a la moda conformado por un top verde de satín, una falda negra con transparencias y estampado de flores de encaje, el cabello recogido, un maquillaje a la moda y diferentes accesorios que fueron en plus para si estilo.

México.- La modelo puertorriqueña Sofía Jirau causó sensación al desfilar por la alfombra rosa de Premio Lo Nuestro en su edición 2022. Tras hacer historia como la primera modelo con síndrome de Down en Victoria's Secret, la también influencer ha recibido invitaciones a los más prestigiados eventos.

