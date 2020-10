México. Sofia Richie sale con Matthew Morton, tras su ruptura con Scott Disick, se da a conocer este día en distintos portales de noticias. Matthew es cofundador de Cha Cha Matcha y estaría iniciando una relación con Sofia, la hija de Lionel Richie.

Sofía Richie fue vista hace unos días en público con Matthew Morton y según una fuente que habló con Us Weekly, Sofía y Matthew están llevando a discresión su relación, ya que no quieren que se haga un escándalo al rededor de ellos, pero "definitivamente" están saliendo, cita la fuente.

Sofia Richie y Scott Disick estuvieron como pareja durante tres años y algunos medios internacionales han comentado que la pareja no terminó del todo bien su relación, de hecho se dejaron de seguir ya mutuamente en Instagram debido a que él supuestamente tuvo una cita con la modelo Bella Banos.

Y fueron los fans de Sofia quienes notaron que ella ya no seguía a Scott Disick, para después darse cuenta de que Scott Disick ya tampoco la seguía de regreso, y con esta situación habrían dado a entender que su relación estaba del todo terminda.

Y las especulaciones en redes sobre el rompimiento de Scott con Sofia no se hicieron esperar. Algunos internautas y fans de ella señalaron que seguramente él podría regresar con su ex Kourtney Kardashian, aunque todo indica que entre Kourtney y Scott solo hay amistad.

Sofia Richie es originaria de Los Ángeles (1998), es modelo y como tal ha trabajado para marcas como Tommy Hilfiger, Michael Kors y Chanel. Es la hija menor del cantante y compositor Lionel Richie y mediohermana adoptiva de la diseñadora de moda y personaje televisivo Nicole Richie.

Y respecto a Matthew Morton, este es un joven empresario de 27 años de edad que abrió un restaurante junto con un amigo en Nueva York y en él venden Té Matcha. El establecimiento se convirtió rápidamente en favorito de muchos y con su baso con la bebida llegaron a posar importantes celebridades como Gigi Hadid, Leonardo DiCaprio y hasta la mismísima Paris Hilton.

En el restaurante de Matthes se ofrece una variedad de bebidas y postres matcha, que incluyen helados, lattes, donas y más. Con cuatro ubicaciones en Nueva York y dos en Los Ángeles, Cha Cha Matcha ofrece a las cadenas de café corporativas una carrera por su dinero.

El hermano de Matthew, Harry Morton, fue el fundador del restaurante de California Pink Taco. Lamentablemente falleció debido a un paro cardíaco en 2017.

Perdí a mi mejor amigo en todo el mundo, a mi segundo padre, perdí a la persona que me enseñó todo mientras crecía, la persona que me cuidó, me guió, me mostró el camino", escribió Matthew en Instagram en ese momento.