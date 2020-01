Sofía Vergara anfitriona de LA Art Show a beneficio del hospital St. Jude

Los Ángeles, California.- La Muestra Anual de Arte de Los Ángeles dio a conocer que la actriz Sofía Vergara será la anfitriona de la Gala de Estreno de la Noche de Apertura 2020, que celebra el 25 aniversario de "LA Art Show", evento que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones el próximo miércoles 5 de febrero.

La actriz colombiana Sofía Vergara es conocida por su papel de "Gloria Delgado" en la serie de televisión ABC "Modern Family", serie galardonada con múltiples premios Emmy de larga duración que se encuentra actualmente en su temporada 11 y final. Los ingresos del evento beneficiarán al Hospital de Investigación Infantil St. Jude por sexto año consecutivo. Gracias a los generosos donantes, las familias de los pacientes reciben ayuda por tratamientos, viajes, vivienda o comida, porque lo único que debe preocupar a una familia, es ayudar a sus hijos a vivir.

Todos los ingresos de la venta de boletos Patron y Vanguard y el 15 por ciento de las ventas de boletos Friend irán directamente a la organización benéfica; todos los asistentes a la fiesta de estreno de Opening Night están apoyando la misión vital de St. Jude: encontrar curas, salvar a los niños.

Además de comida, bebidas, música en vivo y arte, los asistentes a la gala podrán echar un vistazo a los 200 mil pies cuadrados de programación de "The LA Art Show" con más de 100 galerías de 18 países.

Tendrán los primeros dibs para explorar "DIVERSE art LA", una celebración de orgullo por la diversidad cultural de Los Ángeles, ver los retratos tridimensionales nominados al Oscar de Kazuhiro Tsuji de figuras legendarias e históricas, y acercarse a los 25 años de vestidos de alfombra roja diseñados por Sue Wong (y usado por estrellas como Anne Hathaway, Jessica Biel, Minnie Driver y otros).

"The LA Art Show" regresa al Centro de Convenciones de Los Ángeles del 6 al 9 de febrero, como la feria de arte más grande de la ciudad (y la costa oeste), y una de las más diversificadas del mundo. "The LA Art Show" presenta una línea completa de expositores no solo en arte contemporáneo y moderno, sino también en escenas clásicas y otras especializadas en arte que a menudo tienen sus propios espectáculos dedicados.