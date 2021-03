Sofía Vergara con blusa transparente desborda belleza y pasión

Sofía Vergara vuelve a reventar las redes sociales, esto después de compartir en redes sociales un TBT en Instagram, donde recordó la vez que posó con una blusa transparente en una alfombra roja en la década de los noventa.

En la foto se puede ver a Sofía Vergara con una blusa transparente de tirante llena de cristales, además de un pantalón de mezclilla con el cual se quiso lucir en ese momento y lo logró, pues siempre ha robado miradas la actriz originaria de Colombia.

"Hermosa! Que tengas una maravillosa tarde", "Esta igualita los años no te pasan comparte el secreto", "Hermosa me puedes saludaaaaaar desde coyhaique Chile", "Definitivamente lo tuyo es el cabello oscuro @sofiavergara", "@sofiavergara Cuando puedas sube algún recuerdo de Chile y mejor aun de mi ciudad Viña del Mar, please", le escribieron a la famosa.

Para quienes no lo saben, Sofía Vergara siempre ha tenido tremendo cuerpazo, además a muchos les sorprende que el tiempo no pasa sobre ella, pues se ve idéntica en la foto que como la vemos hoy en día.

Otra de las cosas que sorprende a los fans de Sofía Vergara, es que su sentido del humor es el mismo y que nunca ha cambiado, ya que algunos creen que desde su ascenso a Hollywood ha cambiado, pero es todo lo contrario.

Sofía Vergara reventó las redes sociales con esta blusa/Instagram

Y es que Sofía Vergara nunca se olvida de su gente latina, pues en varias ocasiones a ido a programas de televisión de habla hispana, donde se siente muy contenta pues está con su gente.

Cabe mencionar que Sofía Vergara ha tenido la oportunidad de hacer varios proyectos en Hollywood, uno de ellos es Modern Family, donde la colombiana alcanzó fama a nivel mundial.

