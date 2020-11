Sofía Vergara es la mujer latina más exitosa de Hollywood

Sofía Vergara de 48 años de edad se ha convertido en la latina favorita de Hollwood desde hace un par de años, ya que su entrega total en cada uno de sus proyectos, nos ha dejado sin palabras, pues la actriz no solo es una cara bonita, también tiene un talento impresionante a pesar de que su fuerte no era del todo el mundo de la farándula.

La actriz de origen colombiano fue descubierta cuando apenas era una jovencita y se encontraba en la playa del Caribe colombiano, por lo que de inmediato la lanzaron para que fuera modelo en un comercial de una marca de refresco, fue a partir de ese momento que la vida de la estrella televisiva cambió por completo.

Sofía Vergara ha sido una mujer que ha trabajado en distintas televisoras, desde muy joven, pero lo fuerte fue cuando se le relacionó sentimentalmente con Luis Miguel, ya que la guapa mujer fue presentadora de Viña del Mar, por lo que de inmediato la prensa comenzó a preguntarle si tenía un amor con el artista, pero la colombiana no quería fama por eso, sino que deseaba brillar por su talento.

"La cara mas hermosa del mundo, Sofia sos perfecta..", "Sofía linda causa buen mensaje Consultar al médico Bendiciones linda", "Me siento orgulloso como latino de esta princesa bella hermosa mujer", "Me encanta escuchar la diferencia entre su acento colombiano y el cuando ella habla inglés", "Esta mujer tiene un gran corazón, no lo digo por su afán de ayudar, sino porque se nota que su carácter es lindo y su presencia es muy agradable, más allá de su belleza", le escriben a Sofía Vergara.