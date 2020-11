Sofía Vergara impacta con su figura en bikini al tomar la ducha

México. La actriz y modelo Sofía Vergara, originaria de Colombia, es de las celebridades más seguidas en Instagram e impacta en dicha red social ahora al colocar una imagen suya en la que posa en bikini al tomar una ducha y con ello alborota a sus millones de fanáticos.

Sofía Vergara, ganadora de múltiples premios SAG, nominada al Globo de Oro, al Emmy y a los Premios Satellite, entre otros reconocimientos, gusta de publicar fotografías suyas en Instagram en las que enseña su figura espectacular y esta vez no es la excepción. Posa ahora con un bikini seductor.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Foto de Instagram

Vergara, madre de un hijo cuya edad es 27 años y se llama Manolo, posa bajo la ducha y posa con un seductor bikini transparente, y como es de esperarse, cautiva con la imagen a sus 20.5 millones de seguidores en Instagram, luego de publicar por vez primera dicha imagen.

Los 90’s Miami”, escribe Sofía en el título de su fotografía en la que aparece mostrando su abdomen plano y la cual suma más de 800 mil reacciones al momento.

Sofía, quien también es modelo, está en los ojos del mund como actriz gracias al trabajo que hizo en la serie de televisión Modern Family, en 2009, y por ello se lanzó a la fama mundial de manera profesional, además le abrió muchas más puertas profesionalmente hablando.

Vergara siempre ha tenido un cuerpo espectacular y como prueba las imágenes que comparte con frecuencia en Instagram. Muchas de ellas corresponden a los primeros años en que comenzó su carrera y puede verse, en comparación con las de hoy día, que su cuerpo sigue siendo de 10.

La guapa colombiana actualmente es considerada la actriz mejor pagada de la televisión estadounidense, y según informa la revista Forbes, sus ganancias ascienden a los 43 millones de dólares, solo en el último año. Sofía ha creado un imperio con líneas de muebles, ropa e incluso modelos de cafeteras.

Foto de Instagram

Sofía comenzó su carrera artística a principio de los años 90 y el éxito le llegó primero como modelo, después conductora en la cadena Univisión y más tarde como actriz de películas como Chasing Papi, desde entonces no para de trabajar y gracias a su talento y esfuerzo pudo convertirse en una gran estrella interancional.

Según información en Wikipedia, Sofía fue descubierta por un cazatalentos en una playa del Caribe colombiano y la contrataron como modelo de un comercial de Pepsi, el cual tuvo mucho éxito en su país natal y la lanzó en el mercado local como modelo publicitaria y de pasarela.

De esa manera Sofía pudo convertirse rápidamente en una de las modelos más solicitadas de Colombia y el trabajo comenzó a llegarle, al igual que a sonreirle el éxito en todo lo que hacía. Al irse a vivir a Miami trabajó para Univisión en programas como Fuera de serie y A que no te atreves.

Y en su faceta de actriz ha protagonizado películas como Chasing Papi, al lado de Eduardo Verástegui, Soul Plane, The 24th hour, Lords of Dogtown, Grilled, Pledge this y Four Brothers, entre otras más.