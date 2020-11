Sofía Vergara lució cuerpazo en pantalón verde a sus 48

Sofía Vergara de 48 años causó impacto en las redes sociales al aparecer con unos ajustados pantalones verdes con los cuales vuelve a demostrar que tiene tremendo cuerpazo, pues es bien sabido que la actriz de originaria de Colombia siempre ha tenido una figura de ensueño, por lo que toda la ropa se le ve bien de acuerdo a sus más de veinte millones de seguidores.

En la imagen se puede ver a Sofía Vergara con una blusa de tirantes negro, cabello completamente suelto y un collar con el cual se miraba muy coqueta, mientras que su pantalón ajustado hizo que su cuerpo se viera increíble, además combinó el outfit con una extravagante bolsa Dolce & Gabbana, logrando más de 428 mil likes.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Te amo mi hermana latina pero ¿por qué esta foto parece incorrecta? Fíjate bien en lo obvio", "Sofia sos genial, estoy viendo maratón de Modern Family en cuarentena y sos muy muy graciosa, me encanta. Que te diviertas!", "Y yo viendo familia moderna, el capitulo de cuando van a Disney y ya no puedes más con tús tacones", "Gracias Sofía, por que te tomas en serio EL COVID, y con tus historias nos haces sonreír a todos. Una noche bien merecida. Una noche que muchas queremos! Disfruta muchísimo y a seguir cuidándonos!", le escriben a Sofía Vergara.

Como era de esperarse muchos le preguntan a Sofía Vergara, como le hace para mantener ese cuerpo de ensueño, e incluso le piden tips de belleza para lucir como la estrella latina que se apoderó de Hollywood con su talento, pues Sofía Vergara ha llegado muy lejos desde que pidió oportunidad para brillar en el mercado americano.

Yo creo que es encontrar un balance, yo tampoco es que coma todo el día, pizz y con pasta, pan sandwich, hamburguesa todo el día y además postre no, yo lo que hago es que como super bien, trato de comer ensaladas, con proteínas con carbohidratos buenos y después me meto el postre, pero alguno tiene que balancear y yo creo que ese ha sido el éxito que he tenido una suerte tengo un buen metabolismo, dijo Sofía Vergara en una entrevista.

Otra de las cosas que nos gusta ver de Sofía Vergara es cuando aparece en traje de baño, ya que es ahí donde realmente se le ve tremendo cuerpazo, dejando en claro que no necesita de filtros o de photoshop para verse como una chica de veinte y es que la actriz se ve bien conservada, es por eso que millones admiran a la guapa mujer.

Sofía Vergara con tremendo cuerpazo/Instagram

Sofía Vergara no solo es sinónimo de humildad, ya que también se ha convertido en una mujer de respeto debido a la educación que le dio a su hijo, Manolo González, quien es todo un caballero, además tiene una química increíble pues basta con ver las fotos y video donde madre e hijo se divierten a lo grande, pues es muy común ver a la actriz de buenas todo el tiempo.

Para quienes no lo saben la carrera de Sofía Vergara no fue nada fácil en un principio, ya que muchas producciones no la querían por no ser una mujer morena, estereotipo que han aplicado en los últimos años en la mujer latina, pero ella jamás se dio por vencida, pues hizo todo lo posible por que se fijaran en ella.

Otros de los proyectos que ha realizado Sofía Vergara, además de su icónica participación en la serie Modern Family ha sido como productora en la serie Esposas Desesperadas en la versión latina, además de participar como modelo y e imagen de varias marcas de talla mundial.



Cabe mencionar que Sofía Vergara ha puesto en alto el nombre de la comunidad latina, ya que ha tratado de que sean más conocidos en el mundo, es por eso que muchos de sus fans la siguen admirando, por no olvidarse de sus raíces y es que ella no ha perdido esa esencia con la que llegó a buscar el sueño americano.