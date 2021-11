Sofía Vergara pide a productores mexicanos que le den trabajo

México. La actriz colombiana Sofía Vergara, quien tiene 49 años de edad, ha ganado fama a nivel internacional por proyectos en cine y televisión en que ha participado, pero tiene ganas de trabajar en México.

Sofía Vergara hace un llamado a productores mexicanos para que le den oportunidad de participar en algún proyecto de cine o televisión, puesto que le encantaría formar parte de alguno.

En varios portales de noticias se informa que Vergara fue entrevistada por Televisa Espectáculos respecto a si le gustaría trabajar en México y confesó que sí, pero no lo ha hecho porque ningún productor la ha convocado, pero si lo hicieran, aceptaría gustosa.

“¡México lindo y querido!… Hace años que no voy a México, me encantaría trabajar otra vez en México, pero no sé… nadie me está invitando”, dice Vergara.

Sofía es principalmente famosa por su participación en la exitosa serie de televisión “Modern Family”, pero además de ser una actriz exitosa en Hollywood también destaca como empresaria, puesto que tiene en el mercado ya su propia línea de productos de belleza.

Por ahora Sofía promociona la película animada Koatí, producción de ella y de Marc Anthony, además cuenta con un elenco de más de 25 celebridades, entre ellas Joe Manganiello, Adriana Barraza, Eduardo Franco, Daniel Sosa, las estrellas musicales Karol G y De la Ghetto, quienes intervienen con sus voces.

Koatí es la historia de tres héroes inesperados: Nachi, un coatí de espíritu libre; Xochi, una valiente mariposa monarca, y Pako, una enérgica rana de cristal, y según la sinópsis de la cinta, ellos se embarcarán en una emocionante aventura para evitar que la malvada Zaina (Sofía Vergara), una serpiente de coral, destruya su hogar, llamado Xo.