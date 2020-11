Sol Pérez desata la locura con su ajustado pantalón de mezclilla

Sol Pérez de 27 años nos vuelve a dejar sin palabras, esto después de ponerse un pantalón de mezclilla con el cual deja en claro que tiene un cuerpazo de diosa, pues desde hace años se ha convertido en una de las mujeres más guapas del espectáculo, debido a que le encanta entrenar en especial cuando quiere verse coqueta para la televisión.

La foto de Sol Pérez alcanzó más de 196 mil likes, además de varios comentarios elogiando su físico, el cual brilló con un pantalón de mezclilla, una blusa blanca y el cabello suelto, pues a la argentina le encanta traer el cabello de esa manera, pues para sus seguidores se ve más tierna.

"¿Cómo te pusiste esos jeans?", "Como siempre derrochas hermosura por todos lados Sol", "Me gusta mas la que subiste sin es genial", "Te amoo sos hermosaaa como siempre me caso jaja", "Pero a vos todo te calza bárbaro. Que lomazo. Necesito reencarnar en vos en otra vida", le escriben a Sol Pérez al verla en la foto.

Muchos fans de Sol Pérez se han preguntado que tipo de ejercicios hace para verse tan imponente, pero lo que pocos saben es que la modelo se la pasa comiendo bien y además lo da todo en el gimnasio, ya que ha compartido algunos videos donde se le ve haciendo sentadillas, o levantando peso muerto de una manera impresionante, dejando en claro que sabe muy bien lo que hace para lograr tremendo cuerpazo.

Otra de las cosas que le encanta hacer a Sol Pérez es ponerse outfits deportivos, pues le gusta mucho como se le ven, además de se le ven increíble, pues sabe muy bien el cuerpazo que se carga, es por eso que en una de sus publicaciones aseguró que le encanta ponerse leggins, aunque en Argentina dicha prenda se conoce como calza.

Me encanta usar calzas para todo! Siempre combino estilos que me gustan en los outfits, y las calzas son una de las prendas que más uso, no solo para entrenar sino para sentirme cómoda en casa. A ustedes ¿les gustan más las calzas con colores clásicos o las coloridas?, escribió Sol Pérez al hablar de sus atrevidos outfits con los cuales se va a entrenar.

Sol Pérez se lució con su pantalón de mezclilla/Instagram

Aunque muchos piensan que Sol Pérez es una mujer arriesgada que le gusta mucho subir fotos atrevidas o aparecer en programas polémicos, ella siempre consulta todo con sus padres, pues es una chica muy apegada a ellos, además ellos han impulsado su carrera como modelo y conductora, por lo que siempre los toma en cuenta para cualquier decisión.

En realidad me gusta hacer todo quiero hacer todo bien, no sé tengo muchas ganas este año de empezar a estudiar además me quiero recibir, Me acoplo a la idea de poder estudiar lo que tiene el derecho es que tiene muchas cosas, muchas ramas, dijo Sol Pérez en una entrevista donde le preguntaron que estudia.

Aunque muchos no lo saben Sol Pérez es una mujer con compromiso, es decir, ella tiene novio se trata del también influencer Guido Tomas Mazzoni, con quien la chica se lleva de maravilla, pues a ellos les encanta hacer Tik Tok, algo que le encanta a los fans que saben del romance de Sol Pérez, pues muchos pensarían que la chica está soltera, pero el amor tocó sus puertas hace poco.

Cabe mencionar que Guido Tomas Mazzoni siempre está compartiendo fotos con Sol Pérez a quien siempre le demuestra su amor de diversas maneras ya sea con mensajes o con detalles muy emotivos con los cuales más de uno se queda con la boca abierta.