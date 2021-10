Sol Pérez un cuero bien hecho al presumir su vestido verde olivo

Sol Pérez de 28 años de edad vuelve a causar euforia total en redes sociales al posar con un vestido verde olivo con el cual se le miraba una figura de impacto y es que ella se cuida demasiado pues está enfocada en el mundo fitness.

Demasiado corto y con una hombrera como detalle resaltante la conductora argentina acaparó miradas entre sus fans quienes al momento de la redacción le escribieron de todo, además de lograr más 170 mil likes al momento de la redacción.

Para quienes no lo saben Sol Pérez le da al gimnasio todos los días de la semana a excepción de los domingos, ya que pasa tiempo con su familia o se va a la playa para presumir su bien trabajada figura de diosa.

"Paraaaa soool, sos algo de Cristina? Por que me robaste hasta el corazón", "Solll me re gustas no te das una idea te amooo ojalá algún día te pueda conocer te sigo ase mucho te re banco en todas", "Alguien que explique looo bomba que sos !!! dios mío…. CUERPAZO…. y yo como loca entrenando todos los días copiándote los tips pero no hay caso", escriben los fans en su cuenta de Instagram.

Sol Pérez desbordó pasión con el vestido olivo/Instagram

Otra de los entrenamientos favoritos de esta bella mujer es entrenar desde la playa y aunque no lo crea lo hace en bikini, pues también aprovecha el sol para darse una bronceada y lucir como una verdadera modelo pues vanidad le sobra.

Para quienes no lo saben Sol Pérez no solo es una influencer muy popular también da el clima en un noticiero en su natal Buenos Aires, donde todos los días sorprende con sus looks, ya sea con faldas o vestidos la rubia se ve irresistible por donde quiera que la veas.

Muchos querrán que la famosa es una mujer que solo muestra su faceta profesional en redes, pero le gusta ser muy transparente, por lo cual le muestra a sus seguidores como se lleva con sus seres queridos y uno de ellos es su madre, quien se ha encargado de apoyarla en todo.

