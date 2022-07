"Solo estaba para chin...la paciencia", filtran conversaciones entre Cynthia Klitbo y Juan Vidal

México. En una lluvia de insultos por parte de Juan Vidal hacia Cynthia Klitbo se traducen unos audios que han sido filtrados y todo porque ella le cobra a él lo que le debe de dinero.

En el programa De Primera Mano muestran los audios que circulan en redes sociales y se escucha que Juan Vidal reacciona violentamente ante Cynthia, diciéndole por ejemplo, que "solo estaba para chinga...la paciencia."

“Mira Cynthia busca que hacer, cuando cobre lo de Nicandro me estás quitando lo que tengo para comer, a mí y a mi hija, a ti no te urge ese dinero como a mí, me demuestras el ser humano que eres”, le expresa Vidal a Cynthia.

Foto de Instagram

Hace unos meses la actriz Cynthia Klitbo hizo público que había sufrido violencia verbal en su relación con Juan Vidal, a quien demandó legalmente ante las autoridades.

Además Cynthia comentó a varios medios de comunicación en entrevista que había tenido una desagradable experiencia durante su relación con el actor Juan Vidal.

Cynthia Klitbo mantuvo un noviazgo durante varios meses con Vidal, quien le pidió dinero prestado y según comparten en De Primera Mano, se le pasó "la mano" agrediéndola verbalmente.

La propia Cynthia dijo que Vidal la agredia en su propia casa porque supuestamente roncaba mucho y en ocasiones hasta la mandaba a dormir a otra habitación porque a él le molestaban sus ronquidos.

Cynthia denunció a Juan Vidal ante la Fiscalía en CDMX y él, tras salir del reality show La casa de los famosos, asegura que le va pagar todo lo que le debe a Cynthia Klitbo.

Te recomendamos leer:

Gustavo Adolfo Infante comenta en su programa de televisión De Primera Mano que habría sido la hija de Cynthia Klitbo quien "le abrió los ojos" y la hizo entrar en razón respecto a lo que estaba viviendo con Vidal, una relación bastante dañina.