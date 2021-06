Sólo relaciones cortas, cuando se acaba la pasión se va, así la vida amorosa de Ana Martín

México.- Como pocas veces lo hace, la actriz mexicana Ana Martín habla sobre su vida amorosa y tras rumores sobre esta, explica cómo fue lo que vivió y el motivo por el cual "no ha durado en el amor", externando su pasado sin importar el qué dirán.

Fue a través de su cuenta de Twitter en donde se sinceró ante sus seguidores y dijo que su relación más larga duró tan sólo tres años y medio, esto porque en el momento en el que la pasión se le acababa ella decidía dejarlos, además, nunca le gustaron las relaciones serias ni la estabilidad emocional.

Asegura la estrella de las telenovelas de 75 años de edad que sacó a su padre "Palillo", que en vida tuvo un gran número de mujeres, al igual que ella lo hizo con los hombres, desatando un gran número de comentarios y recibiendo bastantes me gustas.

"Mi relación amorosa más larga duró tres años y medio porque, cuando se me acababa la pasión, los cortaba. A mí no me gustan ni las relaciones serias ni la estabilidad emocional, en eso salí a mi papá, ‘Palillo’ Que tuvo a todas las mujeres; igual hice yo con los hombres", externó en Twitter la actriz Ana Martín.

Fueron más de 20 mil me gustas los que logró la actriz mexicana que cuenta con más de cincuenta años dentro del mundo del entretenimiento, dejando en claro el por qué sus relaciones fueron tan pasajeras y a quién de su familia salió en ese aspecto.

Llama mucho la atención que fueron bastantes las feministas que le dieron me gusta a este tweet, seguramente externando su apoyo hacia una mujer que fue criticada por decidir llevar una vida en soltería y sin el compromiso de una pareja o hijos. Ana Martín también recibió bastantes comentarios positivos al externar su sentir ante el ámbito amoroso y afectivo.