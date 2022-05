"Solo un milagro podría salvarlo", aseguran que Chabelo padece un cáncer agresivo y fue desahuciado

"Ya no hay esperanza, lo desahuciaron, se escucha muy fuerte, pero no hay nada que hacer, solo un milagro podría salvarlo. Ha sido un hombre muy fuerte, un guerrero y su carácter fuerte le ha ayudado, pero lamentablemente, aunado a eso, tiene otros padecimientos que traen muy triste a la familia", manifestó esta persona, en referencia al Alzheimer que según tiene Chabelo .

El doctor le habría indicado a Chabelo comenzar de inmediato el tratamiento con las quimioterapias, pero se negó, "dijo que él no se sometería a terapias tan fuertes, no quiso y prefirió el tratamiento de quimios tomadas y desde entonces, se la ha pasado en su casa bajo el cuidado de su esposa y sus hijos".

Posteriormente, el conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante, aseguró en su canal de YouTube que el regreso a la TV de Xavier López Rodríguez no sería posible, pues al parecer, tiene Alzheimer, "lo tienen ya guardado porque no está en condiciones de hablar".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

