"Son completamente falsas", abogados de Ricky Martin niegan acusaciones por violencia doméstica

De acuerdo con el diario El Vocero de Puerto Rico, una juez emitió una orden de restricción en contra del cantante puertorriqueño Ricky Martin, con base en la Ley 54 de Violencia Doméstica en Puerto Rico. Por tratarse de un caso bajo esta ley, la identidad de la parte peticionaria (el demandante), no puede ser revelada.

Supuestamente, Ricky Martin y la persona que solicitó la orden de alejamiento, habrían tenido una relación durante siete meses. "Se separaron hace dos meses, pero el peticionado (el cantante) no acepta la separación, lo llama con frecuencia", se específica en el documento al que tuvo acceso El Vocero de Puerto Rico.

Al parecer, el demandante ha visto a Ricky Martin "merodeando su residencia" en Puerto Rico, en al menos tres ocasiones, "el peticionario teme por su seguridad".

La orden de restricción señala que esta persona anónima, demostró que existe "una posibilidad sustancial" de riesgo inmediato de maltrato. La juez ordenó a Enrique Martín Morales (nombre verdadero del intérprete), abstenerse de acercarse, molestar, intimidar, amenazar o de cualquier otra forma, interferir con la parte peticionaria.

Ante la demanda por presunta violencia doméstica, los abogados de Ricky Martin manifestaron, mediante un comunicado, que las acusaciones en contra de su cliente son falsas.

"Las alegaciones contra Ricky Martin, que conducen a una orden de protección, son completamente falsas, estamos seguros de que cuando los verdaderos hechos salgan a la luz en este asunto, nuestro cliente será plenamente reivindicado".

Axel Valencia, portavoz de la Policía puertorriqueña, confirmó a The Associated Press que las autoridades llegaron hasta Dorado, municipio de la costa norte de Puerto Rico, donde vive el también actor, de 50 años de edad, para diligenciar la orden, "hasta ahora, la policía no ha podido encontrarlo".

Cabe mencionar que anteriormente, el intérprete de temas como "La mordidita", "Livin' la vida loca", "Pégate" y muchas más, recibió una demanda de 3 millones de dólares por parte de su ex manager, Rebecca Drukker.

Según la demanda que interpuso en el Tribunal del Distrito Central de Los Ángeles, California, Estados Unidos, trabajó con él en dos ocasiones separadas (de 2014 al 2018 y de 2020 al 2022), debido a que su "vida personal y profesional estaba en un caos absoluto".

Asimismo, Rebecca Drukker asegura que se vio "obligada a lidiar con una letanía de problemas personales de Martin, como problemas con la niñera que contrató para cuidar de sus niños, la falta de pago de impuestos de Martin y su abuso de sustancias".