México.- Gran furor desató el anuncio de la primera bioserie de María Félix, "La Doña", y el primer adelanto ya se ha revelado. Fue la misma Sandra Echeverría, quien la personificará, quien destapó las primeras imágenes del esperado proyecto que tendrá como productora a Carmen Armendáriz.

A través de sus redes sociales, Sandra, la protagonista de la bioserie que tiene como título tentativo "La Doña", compartió un par de fotografías de cómo se verá dando vida a uno de los más importantes íconos de México, quien se ganó el título de la Diva de la Época de Oro del Cine Mexicano, y recibió bastantes halagos por ello.

En las fotografías se puede apreciar a Sandra completamente caracterizada como María Félix, utilizando un atuendo en color negro, un sombrero del mismo color, el emblemático collar de cocodrilos, diferentes accesorios y un maquillaje y peinado idénticos a los que la actriz utilizaba, pero este fue sólo el primer adelanto.

¡Son idénticas! Así luce Sandra Echeverría como María Félix

Dentro de la publicación también añadió una fotografía de las tres mujeres que darán vida a La Doña; Ximena Romo y Abril Vergara, en su etapa de adolescencia e infancia, respectivamente. Claro, no podría faltar su versión adulta, interpretada por Sandra.

Primera imagen oficial de las protagonistas de la bioserie de María Félix

Sandra Echeverría aprovechó el espacio para referirse a su próximo reto: personificar a una de las figuras más emblemáticas de la historia del mundo del espectáculo mexicano, diciéndose muy orgullosa por ello y destacando su impecable legado.

"No puedo estar más orgullosa de contarles que efectivamente voy a interpretar a María Félix en la primera serie que retratará su vida a lado de dos hermosas mujeres @ximenalaromo @abrilvergara_a!! Pellízquenme porque no me la creo! Un personaje icónico de México. Cómo dirían por ahí 'la mujer que se robó el siglo'", compartió Sandra a través de sus redes sociales.

Las reacciones no se han hecho esperar y ya todos quieren ver la serie de La Doña. TelevisaUnivision prepara el lanzamiento de la serie para este mismo año, posiblemente para abril, conmemorando su vigésimo aniversario luctuoso, esto a través de Vix+.

