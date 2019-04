Sonará Dave Matthews Band en la Arena Ciudad de México

La agrupación estadunidense Dave Matthews Band regresa a la Ciudad de México con un concierto en la Arena Ciudad de México, la cita es el próximo sábado 5 de octubre a las 21:00 horas.

Los boletos ya se encuentran a la venta en preventa Santander; y estarán disponibles en venta general a partir del viernes 26 de abril, a las 10:00 horas, en el sistema de Superboletos. Los costos van desde 565 pesos en la zona gris, hasta dos mil 824 pesos en la zona Pepsi.

La última vez que la banda de rock y bluegrass visitó México fue en 2015; en esta ocasión se podrán esperar temas como "Samurai Cop" y "That Girl is You" de su más reciente disco Come Tomorrow que lanzaron en 2018.

Dave Matthews Band se formó en 1991 y en 1997 fueron reconocidos con un Grammy por su interpretación de "So Much To Say"; otras canciones que el público reconoce son "Crash Into Me", "The Dreaming Tree" y "Proudest Monkey".