Sonia Infante vivía amenazada de muerte por sus propios hijos

Como si se tratara de una terrible historia de terror, la actriz Sonia Infante, quien murió este día martes en Ciudad de México, habría pasado los últimos años de su vida amenazada de muerte por sus dos únicos hijos, Ángela y Pedro Alatriste.

Cirucula en YouTube un video que corresponde a un reportaje de 2013, presentado por el periodista Gustavo Alatriste, y en el que se reseña la triste situación que vivía Sonia Infante, ya que estaba amenazada de muerte por sus propios hijos.

En las imágenes puede verse las cosas de Sonia Infante en la calle; habría sido desalojada de una de sus propiedades por sus propios hijos, a quienes se refiere ella como dos chicos a quienes ni ella ni Gustavo Alatriste, quien fue su esposo, supieron educar.

Los jóvenes, en ese entonces, pretendían apoderarse de las propiedades y fortuna de su famosa madre, debido a que don Gustavo no dejó testamento al momento de su muerte, ocurrida en julio de 2006.

Me dijo que no iba a dejar ningún testamento y me dejaba toda la responsabilidad a mi para que en el tiempo que tuviera vida pudiera educar a mis hijos", refiere Sonia Infante en la entrevista que le hacen en 2013.

En esa misma nota, tristemente, Sonia infante revela que sus propios hijos han llegado a amenazarla de muerte y le piden que desista a órdenes judiciales y se conforme con lo que ellos puedan darle, cosa que no iba a hacer, porque su marido le había dejado todo a ella.

No me voy a dejar que me vengan a matar. Vivo sola y no voy a permitir que un dia entren y me maten. Mis hijos me han dejado a la deriva. En mi testamento hay una cláusula: si algo me pasa, son mis dos hijos los responsables."