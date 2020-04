Sony pospone películas de Spider-Man ante la pandemia de COVID-19

Los estudios Sony Pictures aplazaron ayer viernes los estrenos de todas las películas de la franquicia Spider-Man, incluida la continuación de "Spider-Man: Far from Home" (2019) que protagonizará de nuevo Tom Holland.

Con este movimiento, la tercera entrega de la nueva saga del superhéroe arácnido se estrenará el 5 de noviembre de 2021, en lugar de julio de ese mismo año como estaba previsto inicialmente tras un acuerdo entre Disney y Sony.

Esta película, de la que se conocen muy pocos detalles y no tiene título oficial, estuvo a punto de cancelarse después de que Disney, propietaria de Marvel Studios, y Sony Pictures, que tiene los derechos de Spider-Man, rompieran su acuerdo de colaboración. Fue el propio Tom Holland quien medió entre ambos estudios para sacar adelante un proyecto que ha encontrado en la pandemia por COVID-19 su nuevo obstáculo.

También se ha pospuesto el estreno de la secuela de "Spider-Man: Into the Spider-Verse" (2018), otra película sobre el superhéroe, pero de dibujos animados. La continuación animada no llegará hasta que pasen más de dos años, en octubre de 2022.

Minutos después de que Sony publicara las nuevas fechas, Disney aplazaba hasta el 25 de marzo de 2022 el estreno de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", una cinta del universo Marvel que iba a exhibirse el mismo día que ahora tiene reservada la continuación de Spider-Man, el 5 de noviembre de 2021.

