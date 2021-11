Sophie Alexander-Katz sigue su hambre de personaje en 'Blanco de verano' y 'Coordenadas sutiles'

Sinaloa, México. Sophie Alexander-Katz es una multifacética actriz, que a lo largo de 18 años de trayectoria ha aparecido en televisión, cine y teatro. Pero con tantos años sobre el escenario o en la pantalla, ¿qué es lo que hace a la actriz pelear por un papel? “Creo que le llaman pasión y es una necesidad que tengo, yo tampoco lo entiendo, porque no creas que siempre me la paso bien y todo es color de rosa".

"Luchar por un papel es supercomplicado, los actores y las actrices vivimos con el ‘no’ todos los días, y aunque me digan que no, me levanto al día siguiente y vuelvo a hacer otro casting y vuelvo a intentar meterme a otro proyecto. Hay una cosa dentro de mí que no controlo, que necesita comer personaje”, responde vía telefónica para hablar de la película Blanco de verano y la obra Coordenadas sutiles, de las que forma parte.

Calidad combinada

En 'Blanco de verano', cinta mexicana que llegó este fin de semana a las salas de cine, Sophie Alexander-Katz da vida a Valeria, una madre soltera que tiene a cargo a su hijo Rodrigo (Adrián Rossi), un chico que está pasando la difícil transición entre la infancia y la adolescencia, narrando así la película “la complejidad que tienen las relaciones humanas cuando hay transiciones naturales”.

“Al lado de esta situación biológica vas descubriendo que en realidad esta madre y el hijo tienen una relación completamente codependiente y la película te deja reflexionando quién es más dependiente de quién: si la madre del hijo o el hijo de la madre”, completa la actriz.

Con una edad perfecta para reconstruir su vida, el personaje de Valeria comienza una relación con Fernando (Fabián Corres), por lo que este tercer elemento trata de formar una familia con ellos, rompiendo el binarismo de la relación codependiente entre la madre y su hijo. “Suceden cosas que van a ser que este deseo, que por lo menos mi personaje cree que desea un tercer elemento en esa ecuación, se va a ver afectado”.

Sophie Alexander-Katz personifica a Valeria en 'Blanco de verano'.

La recordada actriz de telenovelas como 'Para volver a amar' o series como 'XY' dice que es difícil que lleguen muy buenos guiones, y por ello aplaude lo bien estructurada y pensada que está 'Blanco de verano'. “Es una película que se trabajó durante años. Todo empezó por el trabajo autobiográfico del director Rodrigo Ruiz Patterson y, de pronto, se dio cuenta que su vida no era tan interesante para plasmarla en una película y entonces se alió con Sebastián Quintanilla, un guionista muy bueno, y vaya que hicieron una buena mancuerna. El proyecto era muy sólido y el director tenía muy clara su película y tuvo una manera muy precisa de comunicar lo que quería lograr en cada escena. Entonces cuando tienes esa combinación salen cosas de alta calidad”, detalla.

Señala que si bien no es una película de acción que involucre explosiones y coches, “sí es una película de acción en cuanto a las emociones humanas”. “Sí hay un vértigo en el que te mete la tensión que se genera entre la relación del hijo con la madre y con este tercer elemento que entra a la familia. Esto a mí desde el guion me atrapó y no me quedó duda que yo quería luchar por ese papel”.

Reto nuevo

Por otro lado, Sophie Alexander-Katz está presente con la obra 'Coordenadas sutiles', historia que se trata de su primer monólogo y revela que hacerlo fue escalofriante. “Es la primera experiencia que tengo en mi vida de hacer un monólogo y sí me dejó una sensación muy satisfactoria, porque fue un gran reto, pero no sé si me volvería a parar sola en un escenario. Yo siento que se me sale el corazón cada vez que dicen tercera llamada”.

'Coordenadas sutiles' cuenta la historia de una actriz que alrededor de los 40 años, decide enfrentarse al escenario tras varios años de ausencia, realizando un viaje introspectivo que la llevará a recorrer sus propias huellas y la de las mujeres de su familia que la preceden.

La obra 'Coordenadas sutiles' se encuentra disponible en la plataforma Teatrix.

La obra creada y dirigida por Diego del Río está nominada a ‘Mejor proyecto teatral en video’ de los Premios Metro 2020-2021, algo que tiene muy contentos al equipo. “Todos sabemos la adversidad tremenda por la que atravesamos los teatreros y las teatreras cuando anunciaron que llegaba el covid y la premisa primordial era que nadie podía tocarse ni convivir, cuando el teatro es el arte de la convivencia. Dijimos: ‘¿entonces el teatro va a tener que dejar de existir por un maldito virus?’".

"La verdad, lo que me dio enjundia y valor para hacer 'Coordenadas sutiles' fue ir en contra de la corriente que estaba marcando la historia. El teatro no va a desaparecer mientras haya seres humanos en el planeta, y una de las maneras que inventamos los teatreros fue el teatro digital”.

'Coordenadas sutiles' fue filmada a seis cámaras en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, de la Ciudad de México, y ahora puede disfrutarse por 159 pesos en www.teatrix.com