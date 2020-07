Sophie Turner se pasea por las calles de Los Ángeles a poco tiempo de dar a luz

Estados Unidos.- A tan solo unas semanas de dar a luz a su primer hijo, la actriz británica Sophie Turner presume su babybump caminando por Los Ángeles, California, junto a su esposo, el cantante Joe Jonas y sorprende por seguir tan activa con un embarazo tan avanzado.

Esta no es la única vez que a la protagonista de Games of Thrones se le ve caminando por las calles de Los Ángeles, pues en varias ocasiones ha sido captada por el lente de la cámara paseando también con sus padres o los padres de su esposo.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

HABLEMOS DE LO HERMOSA QUE SE VE SOPHIE TURNER CON SU PANCITA DE EMBARAZADA pic.twitter.com/DmoKXgGhrG — jenn (@hernameisjenn_) July 3, 2020

Recientemente, el 03 de julio, para ser exactos, Sophie fue vista por última vez paseando por Los Ángeles y estas fotografías se volvieron virales en redes sociales, en donde los internautas destacaron lo grande que está su vientre y, según algunos medios locales, estaría dando a lu a finales de este mes de julio o inicios del próximo mes de agosto.

En las imágenes, Sophie viste un holgado vestido en color blanco, paseando junto a Joe Jonas, quien vistió un atuendo cómodo y con sus padres, Sally y Andrew Turner, así como con sus dos mascotas.

En una reciente entrevista por videollamada con Conan O'Brien, Sophie señaló que estos días de cuarentena no le han afectado en lo absoluto, pues es una persona que no gusta tanto de salir, por lo cual no ha sido tan difícil el aislamiento.