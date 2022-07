Sorprende Britney Spears cantando nueva versión de 'Baby one more time' con su verdadera voz

Pero años más tarde regresa y lo hace con bastante fuerza , sobretodo ahora que su tutela legal ha sido revocada. Así que se le pudo ver cantando su éxito 'Baby one more time', uno de los más importantes de su carrera, pero en una nueva versión, una acústica que resaltó su rango vocal.

Hace ya años que Britney no pisa un escenario , desde su residencia en Las Vegas, que tanto éxito le valió, momento en el que impresionaba a todos con su talento, sin embargo, era bien sabido que nunca cantaba en vivo y sólo hacía playback.

Estados Unidos.- Es bien sabido que Britney Spears logró ganarse el título de Princesa del Pop por su talento , interpretación, presencia en el escenario, una carrera repleta de éxitos y una versatilidad impresionante, pero para muchos fue sorpresa verla cantando en vivo de nuevo, pues hacía años que no lo hacía.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.