México.- La actriz rusa Irina Baeva está promocionando su posible nuevo proyecto vistiendo como una hermosa colegiala de veintitantos años de edad, se trata de la serie "El Internado Las Cumbres", disponible en la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

A través de su perfil en Instagram se le vio con un semblante serio, pero con un rostro angelical mientras viste un saco azul rey, una camisa blanca de botones, corbata y algunos accesorios en color dorado, recibiendo más de cuarenta mil reacciones y positivos comentarios sobre la serie.

Desde el Internado Las Cumbres, Baeva hace una invitación abierta a todos sus seguidores, que son en Instagram más de tres millones, para que "si todavía no han visto 'El Internado Las Cumbres' llegó el momento de hacerlo". "Les prometo que quedarán picadísimos igual que yo", asegura la modelo rusa de 28 años de edad.

Después de compartir estar fotografía luciendo como una bella colegiala, Irina recibió bastantes comentarios con respecto a su físico y lo hermosa que luce, pero también se han referido a dicho proyecto, asegurando que "¡está buenísima!" y "no me la pierdo porque me encantó".

"El internado Las Cumbres" es una producción española que resulta ser el reboot de la serie de terror "El Internado". En la nueva versión de la serie se cuenta con Mina El Hammani, quien dio vida a Nadia en la serie "Élite" de Netflix, como parte del reparto.

Sorprende Irina Baeva como una hermosa colegiala

¿Se unirá Irina Baeva al elenco de la serie?

De momento no existe información precisa sobre la aparición de Irina Baeva, la prometida de Gabriel Soto, en la serie, ya que apenas ha estrenado su primera temporada y de momento no hay indicios de que pueda tener alguna participación especial en el proyecto.

Todo parece indicar que se trató de simple publicidad para la serie, para que así más personas se sumen a ver "El Internado Las Cumbres", pues Amazon ha estado acercándose a influencers para que promocionen sus nuevas producciones y Kunno ha sido uno de los que también ha portado el uniforme.

Sin embargo, no se sabe con qué sorpresa podría salir Baeva, pues ya es una actriz muy reconocida en México y no podría ser imposible que participara en la segunda temporada de la serie. Recordemos que una de las estrellas reconocidas en México también logró unirse al elenco de una serie española, pero para Netflix, y sí, efectivamente nos referimos a Danna Paola y su gran impacto en "Élite".

