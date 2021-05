Sorprende Kim Kardashian con cabellera rubia y en bikini negro

México. Kim Kardashian, socialité y empresaria originaria de Estados Unidos, cautiva a sus millones de seguidores en Instagram al compartir una nueva imagen suya en la que luce su nuevo look.

Esta vez Kim Kardashian deja con el ojo "cuadrado" a sus fieles seguidores al mostrarse haciendo ejercicio en el gym, solo que luce su cabello rubio largo y porta un bikini negro que la hace resaltar la figura espectacular que tiene.

Kim sigue resplandeciendo en sus publicaciones y esta vez lo consigue al mostrar su nuevo look que le va de maravilla. No cabe duda que el pelo rubio le va mucho mejor y así se lo hacen saber sus fans por medio de comentarios.

Pero en la imagen llama la atención, primero, su ajustado bikini negro que le queda de maravilla, y luego su cuerpo, puesto que no muestra ni un gramo de grasa y con su delgadez y hermosura provoca los halagos más inesperados.

Kim Kardashian. Foto de Instagram

Kim acostumbra a publicar diariamente en Instagram imágenes suyas, muchas de ellas en bikini, lo que le permite mostrar su increíble figura que todo mundo le admira, además está al último grito de la moda y prueba de ello es su extenso guardarropa.

Kimberly Noel Kardashian West es el nombre completo de la famosa socialité, quien además ha destacado a nivel internacional como modelo, empresria y es actualmente una de las más famosas en las redes sociales.

Desde principio de los años 2000 comenzó su fama al aparecer en portadas de revistas internacionales, luego se hizo amiga de la cantante y empresaria Paris Hilton y eso la puso aún más en los ojos del mundo entero.

Durante 2007 Kim apareción a través de E! en el reality show Keeping Up with the Kardashians, lo que le trajo más fama a su vida.

Kim Kardashian, derrochando siempre belleza y sensualidad. Foto de Instagram

