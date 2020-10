Sorprende The Flaming Lips con conciertos en burbujas de plástico para evitar contagios

Estados Unidos.- ¡Vaya novedad!, con la que ha sorprendido la banda estadounidense de Rock, The Flaming Lips, ya que como alternativa para evitar los contagios de Covid-19 en plena pandemia, ha utilizado un sistema de burbujas de plástico que mantiene en orden el distanciamiento social. Recordemos que debido a la contingencia sanitaria por la que actualmente atraviesa el mundo, la industria de la música se vio forzada a cancelar o posponer todo tipo de proyectos, sin embargo, con la desesperada intención de volver a los escenarios se han implementado diferentes estrategias las cuales hasta el momento ha sido efectivas.

En esta caso, la reconocida banda originaria de Oklahoma City, organizó un concierto local en las instalaciones de The Criterion, donde cada una de las personas del público incluido los miembros de la banda, se introdujeron en el interior de una burbuja de plástico previamente sanitizada.

Cabe señalar que no es la primera vez que la agrupación realiza este tipo de dinámicas, no obstante, es la primera vez que se utiliza con la finalidad de evitar algún contagio y sobre todo para controlar el distanciamiento social. The Flaming Lips, cree que con ideas como esta los conciertos podrán revivir después de tantos meses de confinamiento.

Creo que ese es el dilema en el que todos estamos metidos, que estamos esperando a que vuelva a la normalidad o estamos empezando a tramar, ‘¿Cómo es el futuro? ¿Cuál es el futuro de la música en vivo?", dijo recientemente en una entrevista. El líder de la banda Wayne Coyne.

Wayne Coyne, publicó un pequeño fragmento del evento en su cuenta de Instagram y en poco tiempo generó miles de reacciones y comentarios por parte de los usuarios, quienes tomaron de buena manera la novedosa idea de la banda para poder seguir disfrutando de la música a pesar de la pandemia. Incluso algunos se tomaron el tiempo de hacer bromas al respecto. "¿ Y que pasa si tengo que ir al baño?", preguntó una joven.

¡Wow!, espero no tener que estar en una burbuja cuando vea a The Flaming Lips, la próxima vez. Esta no es la forma en que quiero vivir su concierto. Me gusta, pero prefiero estar cerca de mi familia amorosa y compartir cosas", escribió un usuario.

The Flaming Lips/ Especial

Recordemos que otros cantantes y agrupaciones han optado por los auto-conciertos, el cual consiste en disfrutar del espectáculo desde tu vehículo, sin embargo, en diferentes redes sociales los usuarios han mostrado más interés en la última novedad, es decir las burbujas de plástico ya que de esta manera se puede vivir el evento desde un poco más cerca.