Sorprende el dueto entre Adamari López y Luis Fonsi

En el 2003 cupido hizo de las suyas mientras Luis Fonsi promocionaba un disco y Adamari López, se encontraba de gira con la telenovela Gata salvaje.

El enlace matrimonial se llevó a cabo el 3 de junio de 2006 en Puerto Rico.

El 8 de noviembre de 2009, Adamri López y Luis Fonsi enviaron un comunicado de prensa donde anunciaban su separación.

Les siguieron unos meses de escándalos y la publicación de un polémico libro autobiográfico en el que Adamari, reveló detalles del matrimonio como que el cantante le habría dicho "Yo no te deseo como mujer", cosa que fue negada por Luis y catalogada como "un ataque personal".

Al parecer, ambos están asumiendo los cargos.

Y es que recientemente, Adamari sorprendió publicando un video a través del Instagram de Un Nuevo Día en el que se le puede ver haciendo un dueto musical con su ex esposo, precisamente interpretando el hit Échame la Culpa.

El detalle está en que posiblemente esté tan sorprendido como nosotros, ya que la presentadora de Telemundo hizo el divertido clip a través de la aplicación Emule, en la que tienes la oportunidad de aparecer junto a tu cantante favorito cantando el tema de tu preferencia.

¡Esto es épico!

"Hey, Fonsi", comienza diciendo Adamari López para seguir con la letra que sin duda puede ser tomada como indirectas:

Este no ha sido el único buen gesto que ha tenido la boricua con su ex esposo. Hace unos meses, Adamari tuvo que reseñar una nota sobre Luis Fonsi en Un Nuevo Día.

En la sección El Candelero, la boricua explicaba la polémica generada en torno a que Despacito no fue considerada dentro de las nominaciones de los MTV Video Music Awards 2017, pese a ser el hit del año y uno de los más importantes en la historia de la música.

"Hay que averiguar por qué Despacito no está en los MTV, y es que a pesar de que Despacito es el video más visto en la historia de YouTube no está nominada a los importantísimos premios MTV". López habló de la explicación oficial que dio la cadena de televisión en la que aseguraron que el clip no fue tomado en cuenta por no haber sido presentado para la competencia.