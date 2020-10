Sorprende saludable cambio físico de Jaden Smith tras haber recibido críticas 

Estados Unidos.- Poco queda de aquel tierno niño que protagonizó junto a Will Smith la película de "Persiguiendo a la Felicidad", o el inquieto pequeño que fue entrenado por Jackie Chan en "Karate Kid", lo cual es completamente natural pues con el tiempo los cuerpos cambian, sin embargo, el caso de Jaden Smith fue algo especial, pues contrario a lo que muchos esperaban, comenzó a mostrar un aspecto bastante descuidado, con una delgadez extrema y una mirada perdida que preocupó a todo el mundo.

Ante esta situación, comenzaron a circular todo tipo de rumores como el hecho de que estaba pasando por alguna enfermedad, un problema de adicción o incluso depresión, lo cual es bastante común en el medio del espectáculo debido a la presión que implica ser famoso y vivir rodeado de cámaras, no obstante, su madre, Jada Pinkett, salió en su defensa en su programa de Facebook, Red Table Talk, para explicar la verdad sobre su aspecto físico.

Jada Smith, explicó que su hijo había comenzado a vivir una vida vegana de la noche a la mañana, decisión que ella y Will apoyaron en todo momento, pero notaron que al paso del tiempo, Jaden no estaba consumiendo las cantidades suficientes de proteínas, lo cual le estaba provocando un grave problema no solo de aspecto físico sino de salud en general.

Tenía un aspecto horrible, como si estuviera agotado o enfermo; era evidente que no estaba recibiendo los nutrientes que necesitaba. Su piel también adquirió una especie de tono grisáceo y nos pusimos muy nerviosos", explicó Jada, en el programa.

Una vez que notaron el grave problema tomaron la decisión de hacer una "intervención" para tratar de que Jaden se alimentara de una mejor manera y pudiera cubrir sus necesidades nutricionales, es por esa razón que últimamente se le ha visto a Jaden Smith lucir un saludable aspecto físico, sobre todo con un rostro más claro y con más energía, además que se ha sometido a largar rutinas de entrenamiento que le han permitido tonificar su cuerpo.

Cabe señalar que el artista de 21 años de edad sigue siendo vegano pero su físico ha cambiado de forma impresionante para bien, prueba de ello son sus últimas publicaciones en su cuenta de Instagram donde en cuestión de horas logra superar el millón de reacciones por parte de los internautas, quienes contantemente le dedican palabras de aliento para que siga en su recuperación.

"CTV3: Cool Tape Vol", su álbum más reciente

Más motivado y con más energía, Jaden Smith lanzó hace algunas semanas su más reciente álbum titulado CTV3: Cool Tape Vol, el cual contiene 17 pistas con una duración en total de poco menos de una hora. Se trata de la tercera entrega de su serie de mixtapes de The Cool Cafe: Cool Tape Vol. de 2012 y CTV2 de noviembre de 2014.

En este nuevo proyecto cuenta con las participaciones de Justin Bieber en "Falling For You", Raury en el tema de "Endless Summer". Con una temática bastante colorida Jaden Smith pretende dar un giro a lo que normalmente nos tiene acostumbrados.